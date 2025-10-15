ETV Bharat / state

फॉरेस्ट गार्ड के सामने आ धमका बाघ, बाइक छोड़ लगाई दौड़, ऐसे बची जान

सीधी: संजय टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में बुधवार सुबह एक ऐसा रोमांचक दृश्य देखने को मिला, जिसे देखकर टूरिस्ट ही नहीं बल्कि वहां मौजूद फॉरेस्ट स्टाफ भी दंग रह गए. मॉर्निंग सफारी के दौरान गश्त कर रहे एक फॉरेस्ट गार्ड का अचानक बाघ से आमना-सामना हो गया. सामने से दहाड़ते हुए बाघ को देख गार्ड ने सूझबूझ दिखाई और अपनी बाइक छोड़ पास से गुजर रही टूरिस्ट गाइड टीम की जिप्सी में कूद गया. इस तरह उसकी जान बाल-बाल बच गई.

यह घटना बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, फॉरेस्ट गार्ड हर दिन गश्त पर जंगल के अंदर बाइक से निकला था. तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकलकर उसके सामने आ गया. देखते ही देखते बाघ ने गार्ड की बाइक के चारों ओर करीब आधा मिनट तक चक्कर लगाया, मानो अपने इलाके में किसी अजनबी की मौजूदगी पर नाराज हो. इस बीच, पास से ही सफारी पर निकली टूरिस्ट गाइडों की टीम वहां पहुंची. गार्ड ने मौके की नजाकत समझते हुए अपनी बाइक वही छोड़ दी और दौड़कर जिप्सी में सवार हो गया.