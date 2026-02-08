ETV Bharat / state

बाघ ने रोका पर्यटकों का रास्ता, STR में मॉर्निंग सफारी के दौरान रोमांचक नजारा

सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के सामने आया बाघ, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे, कैमरे में कैद किया नजारा.

SIDHI SANJAY TIGER RESERVE
सीधी में जंगल सफारी के सामने आया बाघ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 11:37 AM IST

3 Min Read
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रविवार सुबह मॉर्निंग सफारी के दौरान उस समय रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया, जब एक बाघ ने पर्यटकों की गाड़ी का रास्ता रोक लिया. अचानक सामने आए बाघ को देखकर कुछ देर के लिए सफारी में निकली जिप्सियां वहीं थम गईं और पर्यटक सांस रोककर इस दुर्लभ दृश्य को निहारते रह गए.

वही जानकारी के अनुसार, यह घटना सुबह 7 बजे की है, जब प्रेरकों की गाड़ी अपने निर्धारित मार्ग से गुजर रही थी. इसी दौरान सूखी झाड़ियों के बीच से निकलकर एक बाघ सीधे सड़क पर आ गया और सड़क के बीचो-बीच बैठ गया. जहां बाघ काफी देर तक वहीं आराम से बैठा रहा और हिलने का नाम नहीं लिया. बाघ के सड़क पर बैठे रहने से पर्यटकों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिप्सी को पीछे करना पड़ा और दूसरे वैकल्पिक मार्ग से पर्यटकों को आगे ले जाया गया.

बाघ ने रोक लिया पर्यटकों की गाड़ी का रास्ता (ETV Bharat)

साथ ही पर्यटकों को बाघ को बेहद नजदीक से देखने का सुनहरा मौका मिला. उन्होंने सभी ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए इस पल का दीदार किया और कैमरों में इस अनोखे दृश्य को कैद किया. जंगल के बीच सड़क पर बैठे बाघ का आत्मविश्वास और शांत व्यवहार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा.

इस मौके पर मौजूद पर्यटक राजाराम ने बताया कि, ''संजय टाइगर रिजर्व में यह उनका सबसे यादगार अनुभव रहा. जहा उन्होंने कहा कि यहां बाघों को खुले और प्राकृतिक माहौल में इतनी आसानी से देख पाना अपने आप में अद्भुत है. इस प्रकृति की सुंदरता और वन्यजीवों की नजदीकी मौजूदगी मन को रोमांच और सुकून दोनों देती है, इसी वजह से लोग दूर-दूर से यहां आते हैं.

वहीं, इस पूरे मामले पर संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया कि, ''STR के बाघ अब पर्यटकों की आवाजाही के आदी हो चुके हैं और सामान्य तौर पर वे शांत रहते हैं. जहा वे अक्सर सड़क या जिप्सियों के आसपास दिखाई दे जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का आक्रमण नहीं करते. वहीं, इसके बावजूद उन्होंने पर्यटकों से अपील की कि बाघों को देखकर शोर न मचाएं, उनके साथ छेड़छाड़ न करें और वन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखें.''

