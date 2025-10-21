ETV Bharat / state

राजा की चाल में जिप्सी के सामने आया बाघ, पर्यटकों को पीछे लेने पड़े कदम

दीपावली पर बाघ का दुर्लभ दीदार: संजय टाइगर रिजर्व में घूमने आए पर्यटकों की हुई बल्ले-बल्ले, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

SIDHI TIGER IN FRONT OF JEEP
राजा की चाल में जिप्सी के सामने आया बाघ (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 12:37 PM IST

सीधी: दीपावली के शुभ अवसर पर सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में उस समय रोमांच और खुशी का माहौल बन गया, जब पर्यटकों की एक गाड़ी के सामने अचानक एक शेर जैसी मस्त चाल में टहलता हुआ बाघ दिखाई दिया. इस नजारे को देख पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने तुरंत उस पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया.

संजय टाइगर रिजर्व में जिप्सी के सामने आया टाइगर

जानकारी के अनुसार, यह नजारा संजय टाइगर रिजर्व के बड़काडोल एंट्री गेट से करीब 2 किलोमीटर अंदर का है. यहां घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी के पास लगभग डेढ़ मिनट तक बाघ 'टी-26' मस्त चाल में चलता हुआ गुजरा. इस रोमांचक पल को देख सभी पर्यटक खुशी से झूम उठे और पार्क प्रबंधन की तारीफ करते नहीं थके. पर्यटक हिमांशु गुप्ता ने बताया कि "संजय टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है. यहां की घनी हरियाली, कल-कल बहती नदियां और शांत वातावरण मन मोह लेता है. उन्होंने कहा दिवाली के दिन बाघ को देखना हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं था. पूरा परिवार इस पल को कभी नहीं भूल पाएगा."

संजय टाइगर रिजर्व का वीडियो (ETV Bharat)

संजय टाइगर रिजर्व में बढ़ रही टूरिस्टों की संख्या

वहीं, संजय टाइगर रिजर्व सीधी के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि "अब रिजर्व में रोजाना पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. उन्होंने कहा, "संजय टाइगर रिजर्व में हिरण, नीलगाय, जंगली सूअर और खासकर बाघों को अब आसानी से देखा जा सकता है. वन विभाग लगातार वन्यजीवों के संरक्षण और पर्यटकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है."

SIDHI SANJAY TIGER RESERVE
पर्यटकों की जिप्सी के सामने आया बाघ (ETV Bharat)

जंगल सफारी से आते हैं दिलचस्प वीडियो

इसी तरह से मध्य प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व से भी बाघ और वन्यजीवों के दिलचस्प वीडियो सामने आते हैं. बीते दिनों 18 अक्टूबर को पचमढ़ी के नीमघाम में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों की जिप्सी के सामने बड़ा बाघ आ गया था. बाघ को देखते ही पर्यटकों को जिप्सी 100 मीटर पीछे ले जानी पड़ी थी. वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने तेंदुए को दौड़ लिया था.

तेंदुआ अपनी जान बचाकर पेड़ पर चढ़ा, उसके पीछे बाघ भी पेड़ पर चढ़ गया था. बाद तेंदुआ पेड़ से छलांग लगाकर की तरफ भाग गया था और अपनी जान बचाई थी. इस नजारे को जंगल सफारी के दौरान टूरिस्टों ने अपने कैमरे में कैद किया था.

TAGGED:

SIDHI SANJAY TIGER RESERVE
SANJAY TIGER RESERVE JUNGLE SAFARI
SIDHI TIGER VIDEO
SIDHI NEWS
SIDHI TIGER IN FRONT OF JEEP

