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संजय टाइगर रिजर्व में दुर्लभ नजारा, गर्मी से निजात पाने पानी के गड्ढे में एक साथ 3 बाघ

गर्मी से निजात पाने पानी के गड्ढे में एक साथ 3 बाघ ( Source : Sanjay Tiger Reserve )