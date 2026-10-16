टाइगर का ट्री एडवेंचर, संजय टाइगर रिजर्व में त्रिशूल का टशन, टूरिस्ट को दिए कातिलाना पोज
सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता दिखा त्रिशूल बाघ, इवनिंग सफारी के दौरान रोमांचित हुए पर्यटक. रिपोर्ट- मनोज शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 11:36 AM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी अंचल क्षेत्र के संजय टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों को एक बार फिर रोमांचक नजारा देखने को मिला है. यहां इवनिंग सफारी के दौरान एक मेल टाइगर त्रिशूल एक पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया. जहां बाघ की इस गतिविधि को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. त्रिशूल काफी देर तक पेड़ के आसपास मौजूद रहा और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा. बाघ की इस अनोखी गतिविधि का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.
जब शांत स्वभाव का टाइगर आया पर्यटकों के सामने
मिली जानकारी के अनुसार, संजय टाइगर रिजर्व में एक अक्टूबर से सफारी की बुकिंग दोबारा शुरू की गई थी. इसके बाद त्रिशूल को पर्यटकों द्वारा देखे जाने का यह खास मौका माना जा रहा है. बाघ त्रिशूल शांत स्वभाव का बाघ बताया जाता है, जो आमतौर पर घने जंगलों में रहना पसंद करता है. जहां वह पर्यटकों और वाहनों से दूरी बनाए रखता है, जिसके चलते उसे सफारी के दौरान अक्सर देख पाना आसान नहीं होता है. यही वजह है कि इस बार उसका खुले स्थान पर दिखाई देना पर्यटकों के लिए खास अनुभव बन गया.
त्रिशूल की एक्टिविटी पर्यटकों के कैमरे में कैद
जिले के संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि, ''इस साल सफारी शुरू होने के बाद से ही पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं. कई पर्यटक तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कराकर जंगल सफारी का आनंद लेने आते हैं. गुरुवार की इवनिंग सफारी के दौरान जब पर्यटकों को त्रिशूल दिखाई दिया तो उसका वीडियो बना लिया. जो आज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.''
संजय टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में जंगल सफारी के दौरान बाघों के अलावा अन्य वन्यजीवों को देखने का अवसर भी मिलता है. यहां घने साल और बांस के जंगल, प्राकृतिक जलस्रोत तथा विविध वन्यजीव इस क्षेत्र को खास बनाते हैं. त्रिशूल का यह वीडियो जंगल के भीतर वन्यजीवों की स्वाभाविक गतिविधियों को करीब से देखने का एक रोमांचक उदाहरण है.
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संजय टाइगर रिजर्व में कौन-कौन से वन्यजीव हैं?
बात करें, इस सफारी की तो संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व सीधी जिले के प्रमुख वन्यजीव क्षेत्रों में शामिल है. यहां बाघ के अलावा तेंदुआ, स्लॉथ भालू, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सांभर, चौसिंगा, बार्किंग डियर, जंगली सूअर, जंगली कुत्ता (धोल), लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली बिल्ली और साही जैसे वन्यजीव बहुतायत में पाए जाते हैं. यहां अजगर सहित सरीसृपों और अनेक पक्षी प्रजातियों की भी मौजूदगी है. वन विभाग की उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस क्षेत्र में 32 स्तनधारी, 152 पक्षी, 11 सरीसृप, 3 उभयचर और मीठे पानी की मछलियों की 34 प्रजातियां दर्ज हैं.