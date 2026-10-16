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टाइगर का ट्री एडवेंचर, संजय टाइगर रिजर्व में त्रिशूल का टशन, टूरिस्ट को दिए कातिलाना पोज

टाइगर का ट्री एडवेंचर ( Getty Image )

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के आदिवासी अंचल क्षेत्र के संजय टाइगर रिजर्व में वन्यजीव प्रेमियों को एक बार फिर रोमांचक नजारा देखने को मिला है. यहां इवनिंग सफारी के दौरान एक मेल टाइगर त्रिशूल एक पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करता हुआ दिखाई दिया. जहां बाघ की इस गतिविधि को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे. त्रिशूल काफी देर तक पेड़ के आसपास मौजूद रहा और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता रहा. बाघ की इस अनोखी गतिविधि का वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

जब शांत स्वभाव का टाइगर आया पर्यटकों के सामने