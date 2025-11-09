सीधी में दिखा बाघ-बाघिन का रोमांचक नजारा, पर्यटकों ने कैमरे में किया कैद, देंखे वीडियो
संजय टाइगर रिजर्व में बाघ-बाघिन का हुआ आमना-सामना, झड़प के बाद एक साथ जंगल में हुए ओझल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 2:58 PM IST
सीधी: संजय टाइगर रिजर्व में रविवार की सुबह मॉर्निंग सफारी के दौरान पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला दुर्लभ नजारा देखने को मिला. दुबरी रेंज क्षेत्र में T28 बाघिन और T26 नर बाघ आमने-सामने आ गए. जिसके बाद दोनों के बीच कुछ क्षणों के लिए झड़प जैसी स्थिति बनी. बताया जाता है कि जैसे ही नर बाघ T26 की नजर बाघिन T28 पर पड़ी, वह उत्तेजित हो उठा और गुस्से में दहाड़ने लगा, लेकिन कुछ ही क्षण के बाद दोनों एक साथ जंगल की तरफ निकल गए.
पर्यटक ने कैमरे में कैद किया दृश्य
सफारी के दौरान बाघ-बाघिन के इस मिनी झड़प के दृश्य को पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस दुर्लभ दृश्य को कैमरे में कैद करने वाले पर्यटक आदित्य सिंह ने बताया कि "यह क्षण बेहद अद्भुत और यादगार था.
अक्सर पर्यटक बाघों की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन रविवार की सुबह किस्मत से न सिर्फ 2 बाघ दिखाई दिए, बल्कि उनके स्वभाव और प्राकृतिक व्यवहार को लाइव देखने का अवसर भी मिला."
- पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी से घायल बाघ को लाया गया भोपाल, डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज
- कान्हा टाइगर रिजर्व से सैर पर निकले 5 बाघ, गांव में मारी एंट्री, ग्रामीण इलाकों में अलर्ट
'बाघों के लिए ये सामान्य झड़प'
इस पूरे मामले पर संजय टाइगर रिजर्व के डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया कि "नर और मादा बाघ के मिलने पर इस प्रकार का व्यवहार सामान्य है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की झड़प में डरने जैसी कोई बात नहीं होती. यह बाघों के स्वभाव का हिस्सा है." डीएफओ ने यह भी कहा कि "रिजर्व क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब उन्हें देखना पर्यटकों के लिए आसान होता जा रहा है, जिसके कारण यहां आने वाले विजिटर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है."