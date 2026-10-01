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खूंखार जानवरों का दीदार करने सैलानी पहुंचे संजय टाइगर रिजर्व, पहले दिन जंगल सफारी से टूरिस्ट रोमांचित

सीधी: आदिवासी अंचल कुसमी स्थित संजय दुबरी टाइगर रिजर्व के गेट लगभग 3 महीने के बाद गुरुवार 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए. पहले दिन जंगल सफारी के लिए 9 पर्यटकों ने बुकिंग कराई थी. टाइगर रिजर्व के गेट खोलने से पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई और हरी झंडी दिखाकर सफारी के लिए वाहनों को रवाना किया गया. इस दौरान रेंजर, डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड सहित वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे.

यहां अब पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है. इतना ही नहीं बल्कि पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अनुभव ले सकेंगे इसके लिए सफारी क्षेत्र में वनकर्मियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई है."

डीएफओ राजेश कन्ना टी ने बताया, "आज से संजय टाइगर रिजर्व में सफारी की शुरुआत कर दी गई है. पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उन्हें जंगली जानवरों का दीदार आसानी से हो सके.

पहले दिन जंगल सफारी से टूरिस्ट रोमांचित (ETV Bharat)

मानसून सीजन में बंद थी जंगल सफारी

मानसून सीजन के दौरान जंगल के रास्तों की स्थिति और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3 महीने तक सफारी बंद रखी जाती है. यहां अब 1 अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होने के साथ पर्यटकों के लिए जंगल के दरवाजे फिर खोल दिए गए हैं. संजय दुबरी टाइगर रिजर्व में पर्यटन का प्रमुख समय 1 अक्टूबर से 30 जून तक रहता है.

32 प्रजातियों के स्तनधारी, 152 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा

सीधी के संजय-दुबरी टाइगर रिजर्व जैव विविधता के लिहाज से भरपूर समृद्ध क्षेत्र है. वन विभाग की जानकारी के मुताबिक रिजर्व में 32 प्रजातियों के स्तनधारी वन्यजीव, करीब 152 प्रजातियों के पक्षी, 11 प्रजातियों के सरीसृप, 3 प्रजातियों के उभयचर और 34 प्रजातियों की मीठे पानी की मछलियां भी पाई जाती हैं.

यहां बाघ के अलावा स्लॉथ भालू, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सांभर, तेंदुआ, जंगली कुत्ता यानी ढोल, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा, साही, सियार, लोमड़ी, भारतीय भेड़िया, चौसिंगा और बार्किंग डियर जैसे वन्यजीव भी प्रमुख रूप से पाए जाते हैं. लेकिन सांभर यहां पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित संख्या में पाया जाता है. इसके अलावा भारतीय अजगर सहित कई सरीसृप प्रजातियां भी रिजर्व में मौजूद हैं.

बाघों के साथ शाकाहारी वन्य जीवों की भी भरमार

सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ और तेंदुए जैसे मांसाहारी वन्य जीवों के अलावा चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सांभर और चौसिंगा जैसे शाकाहारी वन्यजीवों को देखने का अवसर मिलता है. यहां घने साल और बांस के जंगल वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराते हैं. टाइगर रिजर्व की जैव विविधता ही इसे पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनाती है.