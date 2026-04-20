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भालू ने तोड़ा पैर फिर गर्दन पर वार कर ले ली जान, सीधी में एक बुजुर्ग की मौत, दो गंभीर

संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र की घटना, वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंचीं, लकड़ी काटते समय हुआ हमला.

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संजय टाइगर रिजर्व में भालू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 8:54 AM IST

3 Min Read
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सीधी: मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां मड़वास रेंज क्षेत्र के भजिगांव बीट में स्थित ग्राम नवनगर में लकड़ी काटने गए 3 लोगों पर अचानक भालू ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में 58 वर्षीय चंद्रबली सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर दौड़े और दोनों घायलों को इलाज के लिए पोंडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है.

हमले में एक की मौत, दो की हालत गंभीर

जानकारी के अनुसार, चंद्रबली सिंह अपने साथियों शंकर सिंह (50) और रामदास सिंह (35) के साथ जंगल में लकड़ी काटने गए थे. इस दौरान झाड़ियों में छिपे भालू ने अचानक हमला कर दिया. हमले की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भालू ने चंद्रबली सिंह का एक पैर तोड़ दिया और गर्दन पर जानलेवा वार कर उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. चंद्रबली सिंह को बचाने पहुंचे शंकर सिंह और रामदास सिंह पर भी भालू ने हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए पोंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

सीधी में भालू का आतंक (ETV Bharat)

वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची

हमले के बाद भालू जंगल की ओर भाग गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे. घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. वन विभाग की टीम, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. थाना प्रभारी मड़वास कन्हैया सिंह बघेल ने बताया, "जंगल में लकड़ी काटने गए तीन लोगों पर भालू ने जानलेवा हलमा कर दिया. हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है."

BEARS ATTACK IN JUNGLE
मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची वन विभाग की टीम (ETV Bharat)

वन विभाग ने मृतक के परिजनों को तत्काल 20 हजार की सहायता राशि प्रदान की है, वहीं शासन द्वारा 8 लाख की अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की गई है. प्रशासन ने ग्रामीणों से जंगल क्षेत्र में जाते समय सतर्कता बरतने की अपील की है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है.

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