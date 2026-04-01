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सोन नदी में रेत माफियाओं का आतंक, कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला, बंधक बनाकर पीटा

सोन नदी में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई वन टीम पर माफियाओं का हमला, कर्मचारियों को बंधन बनाकर मारपीट की.

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सोन नदी में रेत माफियाओं का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 2:51 PM IST

3 Min Read
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सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के सिहावल जनपद क्षेत्र में सोन नदी के खुटेली घाट पर अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर रेत माफियाओं ने हमला कर दिया. इस सनसनीखेज घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और खनन माफियाओं के बढ़ते हौसलों को उजागर कर दिया है. घटना 29 मार्च 2026 की रात करीब 3 बजे की बताई जा रही है.

खुटेली घाट पर अवैध उत्खनन कर रहे थे माफिया
मिली जानकारी के अनुसार, सोन घड़ियाल विभाग की टीम को अवैध उत्खनन की सूचना मिली थी. इसके बाद टीम बहरी थाना क्षेत्र के खुटेली घाट पहुंची, जहां मौके पर रेत का अवैध खनन जारी था. अधिकारियों को देखते ही वहां मौजूद लोग पहले ट्रैक्टर छोड़कर भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा संगठित होकर लौट आए.

सोन नदी में रेत माफियाओं का आतंक (ETV Bharat)

वन कर्मचारियों को बंधक बनाकर पीटा
बताया यह भी जा रहा है कि, माफियाओं ने टीम को चारों तरफ से घेर लिया और कर्मचारियों को बंधक बना लिया. वहीं इस दौरान उनके साथ जमकर मारपीट की गई. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की दबंगई साफ दिखाई दे रही है. हमले के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो गए. इस मामले में बहरी थाने में लवकेश उपाध्याय, प्रभांशु पाठक, पतुलखी निवासी समेत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं 126(2), 132, 296, 121, 351(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Son River illegal mining
ट्रैक्टर छुड़ा ले गए रेत माफिया (ETV Bharat)

इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सोन घड़ियाल विभाग के कर्मचारियों के लिए रात में गश्त करना अब जोखिम भरा हो गया है. जहा स्थानीय लोगों ने मांग की है कि पुलिस अधीक्षक स्तर पर विशेष टीम गठित कर घाटों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. अब विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ जब्त वाहन भी बरामद किए जाएंगे.

पुलिस ने किया आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज
इस मामले में बहरी थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया है कि, ''सोन घड़ियाल अभ्यारण के कर्मचारियों की शिकायत पर लवकेश उपाध्याय, प्रभांशु पाठक, पतुलखी निवासी समेत एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. सोन घड़ियाल विभाग के डिप्टी संजीव सोनकर और कर्मचारी एहसान मलिक की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.''

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