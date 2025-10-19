बहु को विदा करा घर ला रहा था ससुर, सीधी के जंगल में हुआ हादसा और परिवार बिखरा
सीधी में ट्रक ने बाइक सवार मां-बेटी को कुचला, जंगल किनारे सुनसान जगह हुआ हादसा. जानें कौन कौन बचा.
सीधी: रविवार शाम करीब 6 बजे सीधी में एक दर्दनाक हादसा हुआ. हादसे में मां-बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 2 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा गोरियरा बांध के पास हुआ था. स्थानीय लोगों ने बताया की मौके पर कोई नहीं था, क्योंकि यह स्थान जंगल से सटा हुआ है और सुनसान इलाका है. डायल-112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज चल रहा है.
ससुराल से बेटी को घर लाने गया था पिता
सेमरिया थाना अंतर्गत कठार निवासी बुद्धसेन प्रजापति अपनी बहू के बुआ सास के यहां गांधी ग्राम गए हुए थे. बाइक पर उनके साथ पुत्रवधू और 2 बच्चियां भी सवार थीं. लौटते समय गोरियरा के पास यह भयानक हादसा हुआ. हादसे में बहू किरण प्रजापति (26) और 9 माह की नाती मानसी की मौत हो गई. किरण की मौत मौके पर ही हो गई थी जबकि मासूम ने सीधी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा
घायलों में किरण के ससुर बुद्धसेन प्रजापति (45 वर्ष) और 2 वर्षीय दिव्यांशी प्रजापति शामिल हैं. दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह हादसा ट्रक (बल्कर) की टक्कर से हुआ, जिससे बाइक सवार मां और बच्ची की जान चली गई. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया.
डायल-112 की टीम ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल
सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की डायल-112 टीम मौके पर पहुंची. आरक्षक पुष्पेंद्र कुमार यादव और पायलट अमृत कुमार विश्वकर्मा ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया. अमृत कुमार ने बताया "जब हम गोरियरा बांध के पास पहुंचे, तो एक महिला की मौके पर मौत हो चुकी थी. 2 बच्चियां और एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिले, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान एक बच्ची ने दम तोड़ दिया." थाना प्रभारी कोतवाली कन्हैया सिंह बघेल ने बताया "घायलों का इलाज जारी है. मामले की जांच की जा रही है."