ETV Bharat / state

सीधी में तूफानी रफ्तार में आमने-सामने से भिड़ीं दो बाइक, 2 की मौत

सीधी के मूर्तला में 2 बाइक की आमने-सामने भिड़ंत, मौके पर ही एक युवक की मौत, इलाज के दौरान घायल युवक ने भी तोड़ा दम.

Sidhi accident 2 died
बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 की मौत (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 5:04 PM IST

|

Updated : February 3, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: मूर्तला गांव में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. यहां आमने-सामने से आ रही 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि 1 युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, एक अन्य गंभीर रूप से घायल युवक इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया. इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में शोक है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

इलाज के दौरान घायल युवक की भी मौत

मूर्तला निवासी अमित मिश्रा (24) सोमवार शाम करीब 7 बजे अपने घर से बाजार की ओर जा रहा था. वहीं, दूसरी दिशा से ग्राम अगडाल निवासी अंकुश बैस (17) रामपुर से अपने घर लौट रहा था. इसी दौरान मूर्तला के पास दोनों बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंकुश बैस की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, अमित को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मंगलवार की दोपहर 12 बजे उसकी भी मौत हो गई.

SIDHI BIKES HEAD ON COLLISION
इलाज के दौरान घायल युवक ने भी तोड़ा दम (ETV Bharat)

समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप

इस मामले में प्रधान आरक्षक महेंद्र विश्वकर्मा ने बताया, "हादसे में दोनों युवकों की मौत हो चुकी है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना किस वजह से हुई, इसकी जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है.'' वहीं, प्रत्यक्षदर्शी रोहित शर्मा ने बताया, '' दोनों बाइकों की रफ्तार अधिक थी और अचानक वे अनियंत्रित होकर आमने-सामने टकरा गए. हादसे के बाद काफी देर तक अफरा-तफरी मची रही. यदि समय पर चिकित्सा सहायता मिल जाती तो शायद एक जान बच सकती थी."

इस संबंध में चिकित्सक डॉ. अनूप सिंह ने बताया, "सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुंचा था. एक युवक की मौत हो चुकी थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल था. जिसे तत्काल रीवा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. आज (मंगलवार) को दोनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है."

Last Updated : February 3, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

SIDHI ROAD ACCIDENT
SIDHI BIKES HEAD ON COLLISION
SIDHI NEWS
SIDHI BIKES ACCIDENT
SIDHI BIKE ACCIDENT 2 DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.