40 हजार के फेर में फंसा कर्मचारी, नौकरी पर रखने को लेकर ले रहा था घूस, तभी आ गई लोकायुक्त
सीधी कलेक्ट्रेट परिसर में लोकायुक्त का ट्रैप, 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते जनजाति कार्य विभाग का कर्मचारी हुआ गिरफ्तार. रिपोर्ट- मनोज शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:53 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:42 AM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में बीती गुरुवार की शाम लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्त में ले लिया. रीवा लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता बृद्ध अशोक योगी की शिकायत पर की है. पकड़े गए कर्मचारी की पहचान संजय सिंह के रूप में हुई है. आरोप यह है कि, शिकायतकर्ता को दोबारा नौकरी पर रखने और पुराने वेतन का भुगतान कराने के एवज में रकम मांगी गई थी.
वहीं, लोकायुक्त निरीक्षक नरेश बेहरा ने बताया कि, ''शिकायतकर्ता अशोक योगी ने शिकायत में यह बताया था कि, उनसे कुल 50 हजार रुपये की मांग की गई थी. जिसमें से 10 हजार रुपये पहले ही वह दे चुका था, जबकि शेष 40 हजार रुपये देना बाकी था. इसी की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की योजना बनाई.''
कार्यालय में रुपये देते ही पहुंची टीम
वहीं, बीती गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे अशोक योगी जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय मे पहुंचे हुए थे और संजय सिंह को 40 हजार रुपये भी दिए. वहीं, ''इसी दौरान पहले से तैयार लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए संजय सिंह को रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया गया. इस कार्रवाई के बाद आरोपी को सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी रही.''
तीन साल से काम नहीं कर रहे थे शिकायतकर्ता
वहीं, शिकायतकर्ता अशोक योगी ने बताया कि, ''पहले मैं रसोइया के पद पर कार्यरत थे, लेकिन पिछले करीब तीन वर्षों से काम नहीं कर रहे थे. दोबारा काम पर रखने और पुराने वेतन का भुगतान कराने के लिए 50 हजार रुपये मांगे गए थे. जहां इसी संबंध में उन्होंने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की थी.''
अधीक्षिका की भूमिका की भी जांच
वहीं, लोकायुक्त निरीक्षक नरेश बेहरा ने यह बताया है कि, ''मामले में सुनीता पांडे, जिन्हें अधीक्षिका के रूप में बताया गया है उनकी भी भूमिका सामने आई है. शिकायत के अनुसार, नौकरी पर दोबारा रखने और पुराने वेतन का भुगतान कराने के नाम पर पैसे की मांग में उनकी भी भूमिका होने का आरोप है.''