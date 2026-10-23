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40 हजार के फेर में फंसा कर्मचारी, नौकरी पर रखने को लेकर ले रहा था घूस, तभी आ गई लोकायुक्त

सीधी कलेक्ट्रेट परिसर में लोकायुक्त का ट्रैप ( ETV Bharat )

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में बीती गुरुवार की शाम लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कर्मचारी को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्त में ले लिया. रीवा लोकायुक्त की 15 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई शिकायतकर्ता बृद्ध अशोक योगी की शिकायत पर की है. पकड़े गए कर्मचारी की पहचान संजय सिंह के रूप में हुई है. आरोप यह है कि, शिकायतकर्ता को दोबारा नौकरी पर रखने और पुराने वेतन का भुगतान कराने के एवज में रकम मांगी गई थी.

वहीं, लोकायुक्त निरीक्षक नरेश बेहरा ने बताया कि, ''शिकायतकर्ता अशोक योगी ने शिकायत में यह बताया था कि, उनसे कुल 50 हजार रुपये की मांग की गई थी. जिसमें से 10 हजार रुपये पहले ही वह दे चुका था, जबकि शेष 40 हजार रुपये देना बाकी था. इसी की शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई की योजना बनाई.''