ETV Bharat / state

सीधी के आसमान में होगी गिद्धों की बादशाहत, प्रकृति के सफाई दूत लौटे गांव की ओर

सीधी के ठोंगा में गिद्धों का जमावड़ा, वल्चर का झुंड दिखने से पर्यावरणविदों में खुशी, विलुप्ती की कगार में पहुंच गए थे गिद्ध.

SIDHI SEEN RARE VULTURES GROUP
सीधी के आसमान में होगी गिद्धों की बादशाहत (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 9:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: मझौली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोंगा में गिद्धों के बड़े समूह का दिखना केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन की वापसी का मजबूत संकेत है. 6 और 11 जनवरी को ग्रामीणों ने इन दुर्लभ पक्षियों को खुले आसमान में मंडराते और आसपास के इलाकों में बैठे हुए देखा, जिसे कैमरों में कैद कर लिया गया. लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर खड़े गिद्धों का इस तरह दिखाई देना क्षेत्र के पर्यावरण के लिए शुभ समाचार माना जा रहा है.

प्रकृति के सफाई कर्मी लौट रहे सीधी

इस तरह से संजय गांधी टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में गिद्धों के झुंड दिखाई देने को वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरणविद संतुलन की दृष्टि से शुभ संकेत मान रहे हैं. पर्यावरणविदों का कहना है,"एक समय हुआ करता था कि गांव के बाहर खेतों में या जंगल के किनारे पड़े मृत जानवरों के अवशेष कुछ ही घंटों में गायब हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है. इसकी मुख्य वजह है कि प्रकृति के स्वच्छता दूत यानी गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है."

VULTURES NUMBER INCREASED MP
प्रकृति के सफाई दूत लौटे गांव की ओर (Getty Image)

95 फीसदी तक कम हो गई थी गिद्धों की संख्या

साल 2000 के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई. गिद्धों की संख्या में आई गिरावट को लेकर पर्यावरणविद कहते है कि "जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डिक्लोफेनाक से गिद्धों की मौत होने लगी थी. यह दवा मरे हुए जानवरों का मांस खाते समय उनके शरीर में पहुंचती थी, जिससे गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते थे और उनकी मौत हो जाती थी. जिस कारण बीते 20-25 सालों में गिद्धों की संख्या 95 फीसदी तक कम हो गई. हालात तो ऐसे हो गए थे कि गिद्ध विलुप्ती की कगार पर पहुंच चुके थे."

गिद्धों को कहा जाता है प्रकृति का सफाईकर्मी

1980 और 90 के दशक में देशभर में लाखों की संख्या में गिद्ध पाए जाते थे. कहीं भी मृत जानवर के आसपास आसमान में झुंडों में मंडराते हुए उन्हें देखा जाता था. ऐसे में ये गिद्ध कुछ ही घंटों के अंदर मरे जानवरों का मांस खाकर प्रकृति को साफ कर दिया करते थे, जिस वजह से उन्हें प्रकृति के स्वच्छता दूत भी कहा जाता था. लेकिन आज ये पक्षी खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. ये मृत पशुओं और सड़े-गले मांस को खाकर पर्यावरण को संक्रमण और बीमारियों से बचाते है. यदि गिद्ध न होते तो खुले में पड़े शवों से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों पर खतरा बढ़ जाता है.

large group vultures sidhi
गिद्धों को कहा जाता है प्रकृति का सफाईकर्मी (Getty Image)

40 से 45 वर्ष होती है उम्र

गिद्धों का कद-काठी भारी होता है और इनके शरीर की बनावट भी मजबूत होती है. ये कत्थई और काले रंग के होते है और बेहद तेज दृष्टि के लिए जाने जाते हैं. माना जाता है कि ये खुले मैदान में कई किलोमीटर दूर पड़े शव को भी देख सकते हैं. गिद्धों की औसत आयु 40 से 45 वर्ष तक होती है, लेकिन प्रजनन की गति धीमी होने के कारण इनकी संख्या जल्दी नहीं बढ़ पाती.

डिक्लोफेनाक दवा गिद्धों के लिए काल

पशुओं में इस्तेमाल होने वाली डिक्लोफेनाक दवा गिद्धों के लिए काल साबित हो रही थी. सरकार ने साल 2008 में इस दवा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके दुष्प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिले. इसके अलावा ऊंचे बिजली टॉवर, खुले तार और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी गिद्धों के लिए बड़ा खतरा बना.

vultures survive nature
तालाब किनारे बैठे नजर आए गिद्ध (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में बढ़ी गिद्धों की संख्या

पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. जानकारों का मानना है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के बाद अब गिद्धों के स्टेट के रूप में भी पहचान बनता जा रहा है. साल 2025 में हुई गणना के मुताबिक प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 तक पहुंच गई है, जो एक सुखद संदेश है. बढ़ी संख्या की वजह को उनके खानपान और रहन-सहन में हुए सुधार को माना जा रहा है. गिद्ध खासकर मृत जानवरों पर निर्भर रहते हैं.

'पर्यावरण और मानव के लिए शुभ संकेत'

संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया, "गिद्धों का सीधी में दिखाई देना इस बात का प्रमाण है कि यहां का पर्यावरण इनके अनुकूल हो रहा है." उन्होंने बताया कि रिजर्व क्षेत्र में न केवल वन्यजीव, बल्कि पक्षियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो संरक्षण प्रयासों की सफलता को दर्शाती है. ठोंगा में गिद्धों की मौजूदगी यह संदेश देती है कि यदि इंसान प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चले, तो विलुप्त होती प्रजातियां भी लौट सकती हैं. प्राकृतिक सफाईकर्मियों की यह वापसी आने वाले समय में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है."

TAGGED:

SANJAY TIGER RESERVE AREA
VULTURES SURVIVE NATURE
VULTURES NUMBER INCREASED MP
SIDHI NEWS
SIDHI SEEN RARE VULTURES GROUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.