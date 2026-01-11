ETV Bharat / state

सीधी के आसमान में होगी गिद्धों की बादशाहत, प्रकृति के सफाई दूत लौटे गांव की ओर

सीधी: मझौली जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ठोंगा में गिद्धों के बड़े समूह का दिखना केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन की वापसी का मजबूत संकेत है. 6 और 11 जनवरी को ग्रामीणों ने इन दुर्लभ पक्षियों को खुले आसमान में मंडराते और आसपास के इलाकों में बैठे हुए देखा, जिसे कैमरों में कैद कर लिया गया. लंबे समय से विलुप्ति के कगार पर खड़े गिद्धों का इस तरह दिखाई देना क्षेत्र के पर्यावरण के लिए शुभ समाचार माना जा रहा है.

प्रकृति के सफाई कर्मी लौट रहे सीधी

इस तरह से संजय गांधी टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में गिद्धों के झुंड दिखाई देने को वन्यजीव प्रेमी और पर्यावरणविद संतुलन की दृष्टि से शुभ संकेत मान रहे हैं. पर्यावरणविदों का कहना है,"एक समय हुआ करता था कि गांव के बाहर खेतों में या जंगल के किनारे पड़े मृत जानवरों के अवशेष कुछ ही घंटों में गायब हो जाते हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता है. इसकी मुख्य वजह है कि प्रकृति के स्वच्छता दूत यानी गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज हुई है."

95 फीसदी तक कम हो गई थी गिद्धों की संख्या

साल 2000 के बाद से स्थिति पूरी तरह बदल गई. गिद्धों की संख्या में आई गिरावट को लेकर पर्यावरणविद कहते है कि "जानवरों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा डिक्लोफेनाक से गिद्धों की मौत होने लगी थी. यह दवा मरे हुए जानवरों का मांस खाते समय उनके शरीर में पहुंचती थी, जिससे गिद्धों के गुर्दे काम करना बंद कर देते थे और उनकी मौत हो जाती थी. जिस कारण बीते 20-25 सालों में गिद्धों की संख्या 95 फीसदी तक कम हो गई. हालात तो ऐसे हो गए थे कि गिद्ध विलुप्ती की कगार पर पहुंच चुके थे."

गिद्धों को कहा जाता है प्रकृति का सफाईकर्मी

1980 और 90 के दशक में देशभर में लाखों की संख्या में गिद्ध पाए जाते थे. कहीं भी मृत जानवर के आसपास आसमान में झुंडों में मंडराते हुए उन्हें देखा जाता था. ऐसे में ये गिद्ध कुछ ही घंटों के अंदर मरे जानवरों का मांस खाकर प्रकृति को साफ कर दिया करते थे, जिस वजह से उन्हें प्रकृति के स्वच्छता दूत भी कहा जाता था. लेकिन आज ये पक्षी खुद ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. ये मृत पशुओं और सड़े-गले मांस को खाकर पर्यावरण को संक्रमण और बीमारियों से बचाते है. यदि गिद्ध न होते तो खुले में पड़े शवों से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस फैल सकते हैं, जिससे इंसानों और पशुओं दोनों पर खतरा बढ़ जाता है.