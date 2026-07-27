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मन की बात में सीधी जल संरक्षण मॉडल की धूम, पीएम मोदी ने खुलकर की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सीधी के हजारों जल संरक्षण कार्यों की किया जिक्र. जल गंगा संवर्धन अभियान से मिली राष्ट्रीय पहचान.

SIDHI WATER CONSERVATION MODEL
प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सीधी के जल संरक्षण मॉडल का किया जिक्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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सीधी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 136वें एपिसोड में सीधी के जल संरक्षण कार्यों की खुलकर सराहना की है. पीएम मोदी ने कहा है कि '' कैच द रेन अभियान'' अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है. सीधी में जनभागीदारी से बनाए गए करीब 1500 खेत तालाब इस अभियान की बड़ी सफलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं.

मन की बात में सीधी बना खास

प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा, " 4 जुलाई से पूरे देश में जल संरक्षण को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत बारिश का जल संचयन, भूजल रिचार्ज और पुराने जल स्रोतों का पुनर्जीवन और पौधारोपण जैसे कार्य तेजी से किए जा रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों की भागीदारी है. सीधी जिला इसका उत्कृष्ट उदाहरण उभरकर सबके सामने आया है."

12 हजार जल संरक्षण कार्य और 1489 तालाबों का निर्माण

सीधी में अब तक 12 हजार 983 जल संरक्षण कार्य पूरे किए जा चुके हैं. इनमें से 1 हजार 489 नए खेत तालाबों का निर्माण भी हुआ है. इसके अलावा पुराने तालाबों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार व वर्षा जल संरक्षण से जुड़े अनेक कार्य को शामिल किया गया है. इसके अलावा जिले से बहने वाली सोन नदी, गोपद नदी और बनास नदी जैसी प्रमुख नदियों के संरक्षण और सफाई के लिए भी स्थानीय स्तर पर व्यापक अभियान चलाया गया है, जिससे जल संसाधनों को मजबूत करने में मदद मिली है.

PM NARENDRA MODI PRAISES SIDHI WATER CONSERVATION MODEL
मन की बात में सीधी जल संरक्षण मॉडल की धूम (ETV Bharat)

सीधी मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

यह अभियान केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे जन आंदोलन का स्वरूप मिला है. इसमें ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों, किसानों और ग्रामीणों ने मिलकर जल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है. सभी के सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जिले का मॉडल अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है.

प्रधानमंत्री द्वारा सीधी का उल्लेख गौरव की बात

इस पूरे मामले को लेकर सीधी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया, " प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सीधी का उल्लेख जिले के लिए गौरव की बात है. जल संरक्षण के क्षेत्र में जनभागीदारी आधारित यह मॉडल अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत का काम करेंगी." वहीं, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर स्थानीय स्तर पर इसी प्रकार लोगों की सहभागिता बढ़ती रही, तो भविष्य में जल संकट जैसी बड़ी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है.

मन की बात से स्थानीय लोगों में उत्साह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में सीधी का जिक्र होने पर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है. जहां ग्रामीण इसे वर्षों की मेहनत और सामूहिक प्रयास का सम्मान भी मान रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन इसे जल संरक्षण के क्षेत्र में आगे और बेहतर कार्य करने की नई प्रेरणा के रूप में मान रहा है.

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