ETV Bharat / state

पत्ते काट जाल बना रहे कीड़े, सीधी में धान की फसल पर मंडराया खतरा, खून के आंसू रो रहे किसान

सीधी में सफेद पड़कर सूख रही धान की फसल, किसानों ने मांगी प्रशासन से मदद, कृषि विभाग ने दवा छिड़काव की दी सलाह. मनोज शुक्ला

Sidhi insect Damage Crop
सीधी में धान की फसल पर मंडराया खतरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 1:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इस समय धान की फसल पर कीड़ों और रोगों का प्रकोप सभी किसानों के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है. जहां ग्राम कुसमी, रौहाल, कोडार, भगवार सहित जिले के कई गांवों से इस साल धान की फसल प्रभावित होने की जानकारी है. किसानों के अनुसार, खेतों में कीड़े धान के पत्तों को काटकर उनमें जाले बना रहे हैं. इस रोग के बाद पत्ते धीरे-धीरे सफेद पड़कर सूखने लगते हैं. जहां कई खेतों में फसल की हालत देखकर किसानों को उत्पादन प्रभावित होने की आशंका सता रही है.

कीड़ों के प्रकोप से फसल हो रही खराब

किसानों का यह भी कहना है कि, उन्होंने इस धान की फसल तैयार करने में काफी मेहनत और लागत लगाई है. लेकिन अब इन कीड़ों के प्रकोप से फसल खराब होने लगी है. यदि इसका समय रहते इसका उपचार नहीं किया गया तो सैकड़ों गांवों की हजारों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान भी पहुंच सकता है. वहीं, प्रभावित किसानों में आनंद सिंह, नारायण सिंह, अहिबरन सिंह, राघवेंद्र सिंह, दल प्रताप सिंह और अमरपाल सिंह सहित अन्य किसान शामिल हैं.

रामपुर, कुसमी, रौहाल, कोडार सहित कई क्षेत्रों में फसल प्रभावित (ETV Bharat)

किसानों ने की दवा उपलब्ध कराने की मांग

इस प्रकोप के देखने के बाद समाजसेवी आनंद सिंह ददुआ ने बताया कि, ''कुसमी क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान इस समस्या से परेशान हैं. जहां उन्होंने कृषि विभाग की टीम को प्रभावित गांवों में भेजकर खेतों का निरीक्षण कराने और किसानों को आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की है. वहीं, अब कुसमी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विमल जायसवाल ने भी प्रशासन से फसल का सर्वे कराने को कहा है.''

Sidhi Paddy Pest Attack
सफेद पड़कर सूख रही धान की फसल (ETV Bharat)

प्रोफेनोफॉस करेगा कीटों का खात्मा!

सीधी जिले के कृषि विस्तार अधिकारी एसपी साकेत के अनुसार, ''धान की पत्तियों को काटकर जाले बनाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए खेतों का नियमित निरीक्षण बेहद आवश्यक है. वहीं, प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित पत्तियों और कीटों की पहचान कर उचित कीटनाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए.'' जिसके बाद उन्होंने प्रोफेनोफॉस 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर निर्धारित मात्रा में छिड़काव करने की सलाह दी है. वहीं, साथ ही साथ जैविक खाद और अनुशंसित जैविक कीटनाशकों के उपयोग की बात कही है.

Sidhi Farmers production loss
किसानों ने मांगी प्रशासन से मदद (ETV Bharat)

खेतों की नियमित निगरानी करने की सलाह

उन्होंने यह भी बताया है कि, ''यदि फसल में ब्लास्ट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का निर्धारित मात्रा में छिड़काव किया जा सकता है. इस दवा का प्रयोग फसल की स्थिति और रोग की पहचान के अनुसार ही करना चाहिए.'' उन्होंने किसानों को सलाह दी कि प्रभावित खेतों में अनावश्यक रूप से ज्यादा नत्रजनयुक्त खाद का प्रयोग न करें और खेतों की नियमित निगरानी करते रहे.

हालांकि, अब कृषि विभाग के स्तर पर संबंधित दवाइयां फिलहाल उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई है. जहां ऐसे में किसान बाजार से दवा खरीदकर उपचार करने को मजबूर हैं. किसानों ने मांग की है कि विभाग तत्काल प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराए, ताकि धान की फसल को बड़े नुकसान से बचाया जा सके.

TAGGED:

SIDHI PADDY PEST ATTACK
PROFENOFOS SPRAY RICE CROP
SIDHI FARMERS PRODUCTION LOSS
MADHYA PRADESH NEWS
SIDHI INSECT DAMAGE CROP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.