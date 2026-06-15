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सीधी में ऑन ड्यूटी SI पर टांगी-हंसिया से जानलेवा हमला, गंभीर घायल, 5 थानों की पुलिस तैनात

सीधी में सड़क जाम हटवाने पहुंचे थाना प्रभारी पर धारदार हथियार से हमला, सिर पर आई गंभीर चोट, अस्पतला में भर्ती.

SIDHI SI ATTACKED
सीधी में ऑन ड्यूटी एसआई पर टांगी-हंसिया से जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 1:39 PM IST

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सीधी: मध्य प्रदेश में सीधी के कमर्जी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पटपरा में सोमवार की दोपहर 12 बजे कानून-व्यवस्था संभालने पहुंचे थाना प्रभारी पर ही धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया गया. सड़क पर लगे जाम को हटाने के दौरान हुए हमले में थाना प्रभारी इंद्राज सिंह के सिर पर गंभीर रूप से चोट आई. जिसके बाद उन्हें डायल-112 की मदद से तत्काल जिला अस्पताल सीधी में भर्ती कराया गया. घटना के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है.

रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद

जानकारी के अनुसार ग्राम पटपरा में शासकीय रास्ते को लेकर लंबे समय से दो पक्षों के बीच बाद विवाद चल रहा था. जहां एक पक्ष का आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी मार्ग पर अतिक्रमण कर रखा है. इस संबंध में कई बार तहसील कार्यालय में आवेदन दिए गए, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे सड़क जाम कर दिया.

सीधी में थाना प्रभारी पर हमला (ETV Bharat)

जान हटवाने पहुंचे थाना प्रभारी पर टांगी-हसिया से हमला

वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंद्राज सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश देकर मार्ग खुलवाने का प्रयास किया. इसी दौरान कुछ लोगों ने अचानक थाना प्रभारी पर टांगी और हंसिए से हमला कर दिया. हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल उन्हें भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है.

SIDHI POLICE CASE AGAINST 5 ACCUSED
थाना प्रभारी का इलाज करते डॉक्टर साथ में मौजूद पुलिस (ETV Bharat)

पुलिस ने 5 आरोपियों पर दर्ज किया मामला दर्ज

पुलिस ने इस मामले में दिनेश पटेल उर्फ गुंठी, सुनील पटेल, विनय पटेल, प्रीतम पटेल और रितेश उर्फ सिंटू पटेल को नामजद आरोपी बनाया है. आरोप है कि सड़क जाम हटाने से रोकने पर आरोपियों ने पुलिस टीम के साथ मारपीट करते हुए थाना प्रभारी पर धारदार हथियार से हमला किया है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल थाना प्रभारी का हालचाल जाना.

SIDHI DISPUTE BETWEEN TWO GROUP
थाना प्रभारी को अस्पताल देखने पहुंचे एसपी (ETV Bharat)

5 थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद

वहीं उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की जानकारी लेने के बाद कहा कि "थाना प्रभारी पर हमला बेहद गंभीर मामला है. जिसके बाद पांच थानों का पुलिस बल और एसडीओपी को मौके पर भेज दिया गया है. सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी." हालांकि दिनदहाड़े ऑन ड्यूटी थाना प्रभारी पर हमले की खबर से कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है.

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