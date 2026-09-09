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जूते भीग न जाएं! नदी पार कराओ तभी होगा सर्वे, सीधी में बुजुर्ग की पीठ पर चढ़ गए पटवारी

सीधी में सर्वे के लिए पहुंचा था पटवारी, बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नदी पार करते दिखे, कलेक्टर बोले जांच के बाद होगी कार्रवाई. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.

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बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नदी पार करते दिखे पटवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 11:11 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 11:21 AM IST

3 Min Read
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सीधी: सीधी के ग्राम पंचायत माटा का एक वीडियो सामने आया है. जो बुधवार सुबह से सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो में माटा ग्राम पंचायत के पटवारी नीलेश नामदेव एक बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर छोटी नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया यह भी जा रहा है कि, जिस छोटी सी नदी को पटवारी बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर पार करते नजर आ रहे हैं, उसमें पूरे साल थोड़ा बहुत पानी भरा ही रहता है. इसी नदी को पार करने के बाद गांव के बुजुर्ग ललवा केवट के घर और जमीन तक पहुंचा जा सकता है.

किसान के घर सर्वे करने पहुंचे थे पटवारी

करीब एक साल पहले सर्दियों के मौसम में ललवा केवट की फसल को भालू सहित अन्य जंगली जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था. वहीं, इसके अलावा उनके घरों को भी तोड़े जाने की बात भी सामने आई थी. इसी मामले का सर्वे करने के लिए पटवारी नीलेश नामदेव उनके घर पहुंचे थे. जहां पटवारी अपने जूतों को पानी में भीगने से बचाने के लिए बुजुर्ग की पीठ पर सवार हो गए.

बुजुर्ग की पीठ पर सवार होकर पटवारी ने की नदी क्रॉस (ETV Bharat)

बुजुर्ग के पीठ पर बैठकर नदी पार

ललवा केवट ने बताया कि, ''उनके घर तक पहुंचने के रास्ते में छोटी नदी पड़ती है.'' वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पटवारी ने नदी पार करने के लिए बुजुर्ग से कहा कि, पहले उन्हें नदी के दूसरी तरफ पहुंचाया जाएगा. तभी वह आगे जाकर उनके घर और जमीन का सर्वे करेंगे. इसके बाद बुजुर्ग ललवा केवट ने पटवारी को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी को पार करवाई.

इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है और पटवारी के इस तरीके को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. हालांकि उस वीडियो में दिखाई दे रहे घटनाक्रम की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. इस पूरे मैटर में पटवारी नीलेश नामदेव से उनका पक्ष जानने के लिए फोन के द्वारा प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल फोन अब बंद मिला, जिसके कारण उनका पक्ष सामने नहीं आ सका है.

कलेक्टर ने कही जांच के बाद कार्रवाई की बात

इस मामले में सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि, ''वीडियो अभी सर्कुलेट हुआ है. मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह वीडियो की जांच कराई जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने निकलकर आएंगे तो उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

Last Updated : September 9, 2026 at 11:21 AM IST

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