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जूते भीग न जाएं! नदी पार कराओ तभी होगा सर्वे, सीधी में बुजुर्ग की पीठ पर चढ़ गए पटवारी

बुजुर्ग की पीठ पर बैठकर नदी पार करते दिखे पटवारी ( ETV Bharat )