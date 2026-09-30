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सीधी में धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा, खेतों में कृषि वैज्ञानिक, बचाव के तरीके बताए

सीधी में धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा ( ETV BHARAT )

सीधी : धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा बढ़ने से किसानों की चिताएं बढ़ गई हैं. कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है. लगातार शिकायतें मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ खेतों का भ्रमण कर धान की फसल का निरीक्षण किया. इस दौरान किसानों को धान की फसल में पत्ती लपेटक (लीफ फोल्डर) कीट के संभावित प्रकोप को लेकर सतर्क रहने तथा प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई.