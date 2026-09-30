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सीधी में धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा, खेतों में कृषि वैज्ञानिक, बचाव के तरीके बताए

सीधी में धान की फसल खतरे में. कीट के प्रकोप की आशंका बढ़ी. देसी तरीके के साथ कीटनाशक का प्रयोग करें. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.

Paddy Leaf Folder Pest
सीधी में धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
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सीधी : धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट का खतरा बढ़ने से किसानों की चिताएं बढ़ गई हैं. कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क किया है. लगातार शिकायतें मिलने के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों के साथ खेतों का भ्रमण कर धान की फसल का निरीक्षण किया. इस दौरान किसानों को धान की फसल में पत्ती लपेटक (लीफ फोल्डर) कीट के संभावित प्रकोप को लेकर सतर्क रहने तथा प्रारंभिक अवस्था में ही नियंत्रण के उपाय अपनाने की सलाह दी गई.

कैसे पहचानें धान में कीट लगा है

सीधी में इस साल धान का रकबा करीब 1.20 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल करीब 94 हजार हेक्टेयर था. कृषि विस्तार अधिकारी पंकज सिंह ने बताया "पत्ती लपेटक कीट धान की पत्तियों को आपस में जोड़कर लपेट लेता है और उसके भीतर छिपकर पत्ती के हरे भाग को खुरचकर खाता है. इससे पत्तियों पर सफेद एवं पारदर्शी धारियां दिखाई देने लगती हैं. प्रकोप बढ़ने पर खेत का बड़ा हिस्सा सफेद अथवा झुलसा हुआ दिखाई दे सकता है. इससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण उत्पादन में कमी आ सकती है."

Paddy Leaf Folder Pest
कैसे पहचानें धान में कीट लगा है (ETV BHARAT)

कृषि वैज्ञानिकों ने बताए तरीके

कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है "खेत और मेड़ों को साफ रखें. खरपतवारों को नष्ट करें. लपेटी हुई पत्तियों को कीट सहित तोड़कर नष्ट किया जा सकता है. अब खेत में रस्सी चलाकर सुंडियों को पानी में गिराने का उपाय भी अपनाया जा सकता है." अधिकारियों ने विशेष रूप से धान की फसल में नाइट्रोजन एवं यूरिया का आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करने की सलाह दी है. यदि पत्ती लपेटक का प्रकोप प्रति पौधा 2-3 प्रभावित पत्तियों से अधिक पाया जाता है, तो कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किसी एक कीटनाशक का निर्धारित मात्रा में उपयोग किया जा सकता है.

कीट से निपटने के लिए ये दवाएं इस्तेमाल करें

कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को सलाह दी है "धन को कीट से बचाने के लिए क्लोरोपायरीफॉस 20 प्रतिशत 500 मिलीलीटर प्रति एकड़, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 प्रतिशत 400 ग्राम प्रति एकड़, क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5 प्रतिशत 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ अथवा फिप्रोनिल 5 प्रतिशत एससी 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करें."

कृषि विभाग ने कीटनाशक का छिड़काव 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाकर शाम के समय करने की सलाह दी है. किसानों से कहा गया है कि कीट प्रकोप की स्थिति में अपने निकटतम कृषि कार्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र से फसल की स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करें.

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