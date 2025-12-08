ETV Bharat / state

NCERT किताब में मराठा साम्राज्य का गलत नक्शा! NSUI ने लगाए गलत इतिहास पढ़ाए जाने के आरोप

NCERT ने दिया तर्क प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, NCERT ने स्पष्ट किया कि मानचित्र तैयार करने के लिए कोई ऐतिहासिक विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गई. कोई बैठक, कार्यवाही या अकादमिक अनुमोदन उपलब्ध नहीं है. मानचित्र किन स्रोतों पर आधारित है इसका कोई प्रमाण NCERT के पास मौजूद नहीं. जयपुर, रीवा, पेशावर, दिल्ली, कोलकाता, मैसूर और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने के पीछे NCERT के पास कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है. मानचित्र के संदर्भ में NCERT के पास न कोई शिकायत-विवरण है, न कोई समीक्षा प्रक्रिया. यह स्थिति उन लाखों स्कूली छात्रों के लिए चिंताजनक है, जिन्हें आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है.

सीधी: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने NCERT की किताबों में मराठा साम्राज्य से जुड़ी गलत जानकारी को लेकर एक आरटीआई दायर की थी. मध्य प्रदेश NSUI के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार द्वारा दायर की गई आरटीआई आवेदन के जवाब में NCERT ने स्वीकार किया है कि उसकी कक्षा 8वीं की इतिहास पुस्तक में प्रकाशित 1759 का मराठा साम्राज्य मानचित्र किसी ऐतिहासिक समिति, विशेषज्ञ पैनल या प्रमाणित शैक्षणिक स्रोत पर आधारित नहीं है. यह खुलासा जारी आरटीआई उत्तर में हुआ है, जिसने देशभर में इतिहास लेखन की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं.

NSUI ने लगाए आरोप

एनएसयूआई प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह परिहार ने कहा, ''इतिहास किसी राजनीतिक या सांस्कृतिक आग्रह का उपकरण नहीं हो सकता. यदि राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यपुस्तकों में गलत मानचित्रण किया जा रहा है और उसका कोई प्रमाणिक स्रोत ही मौजूद नहीं है, तो यह शिक्षा तंत्र की गंभीर विफलता है. एक गलत मानचित्र बच्चों की ऐतिहासिक समझ को स्थायी रूप से प्रभावित करता है और यह स्वीकार्य नहीं है.''

NCERT पर मराठा साम्राज्य का गलत नक्शा दिखाने के आरोप (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, ''यह मामला केवल मराठा इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में इतिहास लेखन की पद्धति, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर सवाल उठाता है. परिहार ने यह भी कहा कि, ''वे इसे शिक्षा मंत्रालय, संसद की स्थायी समिति तथा राष्ट्रीय मीडिया तक ले जाने की तैयारी में हैं.''

एनएसयूआई की मांगें

NSUI ने कई मांगे रखी हैं, जिसमें एनसीईआरटी द्वारा बनाये गए सभी ऐतिहासिक मानचित्रों की स्वतंत्र पुनर्समीक्षा. राष्ट्रीय इतिहासकारों, विश्वविद्यालयों और पुरातत्व विशेषज्ञों की एक नई उच्चस्तरीय समीक्षा समिति का गठन. स्कूलों में पढ़ाए जा रहे इतिहास की तथ्यात्मक शुद्धता की गारंटी. गलत सामग्री के लिए एनसीईआरटी की जवाबदेही और संशोधित संस्करण जारी करने की समय सीमा शामिल है.

NSUI ने लगाए गलत इतिहास पढ़ाए जाने के आरोप (ETV Bharat)

मामले का है राष्ट्रीय महत्व

भारत में इतिहास और शिक्षा सीधे तौर पर छात्रों की पहचान, सांस्कृतिक समझ और राजनीतिक चेतना को प्रभावित करती है. ऐसे में बिना ऐतिहासिक सबूतों के मानचित्र प्रकाशित किया जाना न केवल शैक्षणिक अनुशासन का उल्लंघन है, बल्कि यह देश के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अन्याय भी है. सीधी जिले से उठी यह आवाज अब राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुकी है. एनएसयूआई ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों को गलत इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता और यदि जरूरत पड़ी तो यह मुद्दा न्यायपालिका तक भी ले जाया जाएगा.