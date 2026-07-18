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चुरहट के जंगल में मिला नरकंकाल का राज 18 दिन बाद खुला, गर्लफ्रेंड का खौफनाक मर्डर

प्रेमी ने युवती को बुलाने उसे 27 बार कॉल किया. दोनों जंगल पहुंचे. युवक ने यहां प्रेमिका का निर्मम हत्या की और शव छुपा दिया.

SIDHI MURDER MYSTERY
जंगल में गर्लफ्रेंड का खौफनाक मर्डर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
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सीधी : चुरहट थाना क्षेत्र के कोष्टा पवाई के जंगल में मिले मानव कंकाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. जांच में खुलासा हुआ कि कंकाल युवती का है. मामला प्रेम प्रसंग के बाद शादी को लेकर हुए विवाद में हुई हत्या का है. पुलिस ने पवन कुमार कारपेंटर (उम्र 20 साल, निवासी चिलरी कला) को गिरफ्तार किया है. युवती ग्राम मवई की रहने वाली थी. वह बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी. दोनों के बीच पिछले साल से प्रेम संबंध थे.

जंगल पहुंचा कपल, शादी को लेकर बहस

पुलिस जांच में आरोपी युवक ने बताया "पिछले 8 माह से युवती शादी का दबाव बना रही थी. वह परिवार के विरोध का हवाला देकर लगातार इनकार करता रहा." घटना वाले दिन आरोपी ने युवती को मिलने के लिए लगातार 27 बार कॉल किए. इसके बाद युवती चुरहट पहुंची. यहां से दोनों कोष्टा पवाई के जंगल की ओर चले गए. जंगल में शादी को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद शुरू हो गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया "वह युवती को शादी के लिए मना करने नहीं, बल्कि समझाने के इरादे से जंगल के पास ले गया था. मैंने करीब एक घंटे तक युवती को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह शादी की जिद पर अड़ी रही."

सीधी एसपी संतोष कोरी (ETV BHARAT)

युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या

आरोपी का कहना है "युवती अपने साथ चाकू और जहर की डिब्बी लेकर आई थी तथा कथित रूप से उसने उसके सामने हाथ की नस काटने का प्रयास भी किया. इसी दौरान वह अपना आपा खो बैठा और उसने पास में पड़ा बड़ा पत्थर उठाकर युवती के सिर पर दे मारा. इसके बाद गर्दन के पास दूसरा वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद उसने खुद को बचाने के लिए मृतका का मोबाइल बंद कर उसके व्हाट्सएप से बहन को भ्रामक संदेश भेजा. इसके बाद में मोबाइल तोड़कर नरकुई नदी में फेंक दिया."

30 जून को मिला था नरकंकाल

बीती 30 जून 2026 को जंगल में मानव कंकाल मिलने के बाद शुरू हुई जांच में डीएनए परीक्षण, तकनीकी विश्लेषण, कॉल डिटेल और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची. पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या, साक्ष्य मिटाने तथा एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की है. सीधी एसपी संतोष कोरी ने बताया "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसने जुर्म स्वीकार कर लिया है. सारे साक्ष्य भी जब्त कर लिए गए हैं."

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