सीधी में मां ने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर की हत्या, घर से 1 किमी दूर पहाड़ी पर मिला शव

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, आरोप है कि सेमरिया थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 8 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. बच्चे को घर से लगभग करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुट गई है.

आरोपी महिला बीते कई सालों से मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थी. उसके दो बेटियां और एक बेटा था. बीते 4 नवंबर की शाम से महिला और उसका बेटा लापता थे, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतना भयावह कदम उठाया जाएगा.

5 अक्टूबर की दोपहर जब गांव के चरवाहे पशुओं को चराते हुए पहाड़ पर पहुंचे, तो वहां एक बच्चे का शव दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत गांव आकर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी. मौके पर आरोपी महिला (बच्चे की मां) भी मौजूद थी. सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर पंचनामा तैयार किया. रात अधिक होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसे अगले दिन गुरुवार को कराया गया. इसके उपरांत आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "घटना की जानकारी पुलिस को एक दिन बाद मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जमा किए और पूछताछ शुरू की है. प्रथम दृष्टया आसपास के ग्रामीणों ने महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात कही है. पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसकी भी जांच की जाएगी कि महिला ने यह कदम मानसिक असंतुलन के कारण उठाया या उसके पीछे कोई अन्य वजह थी."