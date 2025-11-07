ETV Bharat / state

सीधी में मां ने 8 वर्षीय बेटे की गला घोंटकर की हत्या, घर से 1 किमी दूर पहाड़ी पर मिला शव

सीधी में गांव से 1 किमी दूर पहाड़ी पर 2 दिनों तक पड़ा रहा मासूम का शव, पुलिस ने आरोपी मां को किया गिरफ्तार.

SIDHI MURDER CASE
बेटे के हत्या की आरोपी मां गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, आरोप है कि सेमरिया थाना क्षेत्र में एक मां ने अपने 8 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी. बच्चे को घर से लगभग करीब 1 किलोमीटर दूर पहाड़ पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुट गई है.

घर से 1 किमी दूर मिला मासूम का शव

आरोपी महिला बीते कई सालों से मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थी. उसके दो बेटियां और एक बेटा था. बीते 4 नवंबर की शाम से महिला और उसका बेटा लापता थे, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इतना भयावह कदम उठाया जाएगा.

एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

बेटे की हत्या की आरोपी मां गिरफ्तार

5 अक्टूबर की दोपहर जब गांव के चरवाहे पशुओं को चराते हुए पहाड़ पर पहुंचे, तो वहां एक बच्चे का शव दिखाई दिया. उन्होंने तुरंत गांव आकर परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी. मौके पर आरोपी महिला (बच्चे की मां) भी मौजूद थी. सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची और शव को बरामद कर पंचनामा तैयार किया. रात अधिक होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका, जिसे अगले दिन गुरुवार को कराया गया. इसके उपरांत आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

एसडीओपी आशुतोष द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "घटना की जानकारी पुलिस को एक दिन बाद मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर सबूत जमा किए और पूछताछ शुरू की है. प्रथम दृष्टया आसपास के ग्रामीणों ने महिला की मानसिक स्थिति ठीक न होने की बात कही है. पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इसकी भी जांच की जाएगी कि महिला ने यह कदम मानसिक असंतुलन के कारण उठाया या उसके पीछे कोई अन्य वजह थी."

TAGGED:

ACCUSED MOTHER ARRESTED
MINOR BODY FOUND ON HILL
MINOR MURDER CASE
MADHYA PRADESH NEWS
SIDHI MURDER CASE

