मोहन यादव के स्वागत में झूम के नाचे मंत्री, सांसद और विधायक, सीधी में सौगातों की बारिश
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीधी में 714 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया. स्वागत में आदिवासी परंपरा पर सभी जनप्रतिनिधि खूब नाचे.
Published : January 9, 2026 at 6:07 PM IST
सीधी : सीधी पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 714 परियोजनाओं की सौगात दी. इससे पहले मुख्यमंत्री के आने की खुशी में जनप्रतिनिधि जमकर थिरके. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन से पहले कार्यक्रम स्थल पर उत्सव जैसा माहौल बन गया. मोर पंख के मुकुट और पारंपरिक गीतों पर सीधी विधायक रीति पाठक, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा, राज्य मंत्री राधा सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल पारंपरिक गीतों की धुन पर नाचे.
714 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण
अपने जनप्रतिनिधियों को झूमके नाचता देख मौके पर मौजूद पब्लिक दंग रह गई. शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधी जिले के बहरी पहुंचे. उन्होंने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और मंच से सीधी जिले को विकास की ऐतिहासिक सौगात दी. मुख्यमंत्री ने एक साथ 714 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर जिले के सर्वांगीण विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया.
कार्यक्रम में धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सिंहावल विधायक विश्वामित्र पाठक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे.
सीधी को भोपाल, सागर से जोड़ेगा फोरलेन
इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को राज्य सरकार की ओर से 25 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस फैसले को सड़क सुरक्षा और मानवता के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री ने “प्रगति पथ” के तहत सीधी को भोपाल, सागर सहित अन्य क्षेत्रों से जोड़ने वाले फोरलेन निर्माण की घोषणा की."
चुरहट से सिहावल होते हुए एमिलिया तक सड़क निर्माण
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बहरी में शासकीय महाविद्यालय खोलने, सिहावल शासकीय महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स फैकल्टी बढ़ाने, महान नदी और गोपद नदी पर पुल निर्माण की भी घोषणा की. 6 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नयन, चुरहट से सिहावल होते हुए एमिलिया तक 64 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण (129 करोड़ रुपये की लागत) और स्वामी विवेकानंद जयंती से 31 मार्च तक पात्र हितग्राहियों को 106 योजनाओं का लाभ देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की.