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सीधी में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की टक्कर में महिला समेत 3 की घटनास्थल पर मौत

बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत ( ETV Bharat )

सीधी: चुरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपुर के बेहड़ा मोड़ के पास शुक्रवार दोपहर तेज रफ्तार बस और कार के बीच में भीषण टक्कर हो गई. इस हादसे में कार सवार 1 महिला और 2 पुरुषों की मौत हो गई, वहीं 5 साल की एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है. इस घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

बस और कार की आमने-सामने भिड़ंत, 3 की मौत चुरहट थाने से 4 किमी पहले भीषण सड़क हादसा हुआ. सीधी की ओर से रामपुर नैकिन की तरफ जा रही एक कार में 4 लोग सवार थे. वहीं एक निजी बस रीवा से सीधी की तरफ आ रही थी. इसी दौरान अमरपुर के बेहड़ा मोड़ के पास दोनों वाहनों में आमने-सामने की टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पांच साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई.