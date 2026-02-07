ETV Bharat / state

सीधी में लोकायुक्त पुलिस का बड़ा ट्रैप, रिपोर्ट में गहरा घाव लिखने के बदले घूस, 5 हजार रिश्वत लेते BMO गिरफ्तार

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां 5 हजार की रिश्वत लेते हुए बीएमओ डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. लोकायुक्त पुलिस ने डॉक्टर स्वतंत्र पटेल को मेडिकल रिपोर्ट में फेरबदल करने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है. लोकायुक्त की इस ट्रैप कार्रवाई ने पूरे चिकित्सा और प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है.

पूरा मामला मऊगंज जिले के हनुमना तहसील क्षेत्र के पाती गांव का है. यहां शिकायतकर्ता अंकित शुक्ला के साथ करीब एक महीने पहले अमिलिया क्षेत्र में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. पीड़ित को मारपीट के मामले में कानूनी प्रक्रिया के लिए मेडिकल परीक्षण और रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए अंकित को लगातार भटकना पड़ा. आरोप है कि बीएमओ डॉक्टर स्वतंत्र पटेल ने मेडिकल रिपोर्ट में गहरा घाव लिखने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी.

बीएमओ डॉक्टर स्वतंत्र पटेल मेडिकल रिपॉर्ट देने के बदले रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV Bharat)

लोकायुक्त ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार

पीड़ित द्वारा लगातार गुहार लगाने के बाद सौदा 5 हजार में तय हुआ. इसके बाद शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने पूरे मामले की गोपनीय तरीके से जांच की और सबूत जुटाने के बाद जाल बिछाया. जिसके बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे जैसे ही शिकायतकर्ता ने डॉक्टर स्वतंत्र पटेल को रिश्वत की राशि सौंपी, मौके पर पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी डॉक्टर को सीधी के सर्किट हाउस लाया गया, जहां आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. लोकायुक्त निरीक्षक एस. राम मरावी ने बताया, "पीड़ित द्वारा मिली शिकायत की पूरी तरह से जांच और सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की गई है. इस ऑपरेशन में 12 सदस्यीय टीम शामिल थी और सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत पूरी की जा रही है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है."