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सीधी में एक जमीन के 4 दावेदार, वन व राजस्व विभाग में ठनी, ग्रामीणों पर बेघर होने का खतरा

सीधी के बहरी इलाके में 4 पक्षों के बीच भूमि विवाद ( ETV BHARAT )

सीधी : बहरी क्षेत्र में भूमि विवाद गहराता जा रहा है. एक ही जमीन पर ग्रामीणों के साथ ही गांव के बैजनाथ द्विवेदी, वन विभाग और राजस्व विभाग अपने-अपने दावे कर रहे हैं. विवाद के कारण 12 परिवारों के प्रधानमंत्री आवास अटक गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि बैजनाथ द्विवेदी ने जमीन पर अपना हक जताते हुए तहसीलदार बहरी न्यायालय से स्टे हासिल कर लिया है. अब यहां वर्षों से रह रहे परिवारों के सामने संकट छा गया है.

गांव के रामसखा कोल का कहना है "उनके जैसे 40 से अधिक परिवार इस विवाद से प्रभावित हैं. उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती है. घर तोड़ने का प्रयास भी किया गया. वे इस स्थान पर 100 साल से अधिक समय से रह रहे हैं. इस जगह पर पहले यहां जंगल हुआ करता था, जिसके बाद तत्कालीन सीधी कलेक्टर अजीत जोगी के कार्यकाल में उनके परिवारों को पट्टे भी दिए."

बेघर होने की दहशत में कई परिवार

गांव के सरपंच राजेश साकेत का आरोप है "बैजनाथ द्विवेदी के नाम पहले करीब 20 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब 250 एकड़ से अधिक जमीन उनके नाम होने का दावा किया जा रहा है. इनमें कई जमीनें पूर्व में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज होने की बात भी कही गई है. तहसीलदार को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई." 85 वर्षीय बुजुर्ग भागीरथी साकेत ने कहा "उनका जन्म इसी स्थान पर हुआ और अब जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें अपने ही घर से बेघर होने का डर सता रहा है."

जांच जारी है, सबके अपने-अपने दावे

बहरी रेंज की रेंजर कविता साकेत ने बताया "संबंधित जमीन वन विभाग के रिकॉर्ड में जंगल के रूप में दर्ज है और विभाग के खसरे में आती है." तहसीलदार बहरी हिमांशु शुक्ला ने इसे राजस्व विभाग की करीब 15 एकड़ जमीन बताते हुए कहा "यह पहले मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज थी लेकिन अब बैजनाथ द्विवेदी के नाम है. मामले की जांच की जा रही है."

बड़ा सवाल यह है कि एक ही जमीन आखिर किसकी है. ग्रामीण इसे वर्षों पुराना निवास और पट्टे की जमीन बता रहे हैं. वन विभाग इसे अपनी जमीन बता रहा है, जबकि राजस्व विभाग भी इसे शासकीय भूमि बता रहा है और रिकॉर्ड में बैजनाथ द्विवेदी का नाम है.