सीधी में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बीजेपी विधायकों के निशाने पर जिला प्रशासन के अधिकारी
सीधी में आयोजित कृषि लोकोत्सव जिला प्रशासन के लिए बना सिरदर्द. छोटे से सभागार को भरने के लिए स्टूडेंट्स बुलाए. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:07 PM IST
सीधी : मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कृषि लोकोत्सव में अव्यवस्थाएं देख बीजेपी विधायकों ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना. सांसद भी नाखुश दिखे. बीजेपी विधायकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने बड़े अवसर पर ये कार्यक्रम छोटे से सभागार में रखा गया. इस सभागार को भरने के लिए भी स्कूली छात्र-छात्राओं को शामिल कराया गया.
विधायक रीति पाठक ने सुनाई खरी खोटी
कार्यक्रम में फैली अव्यवस्थाओं से नाराज सीधी विधायक रीति पाठक ने मंच से ही जिला प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा "मध्य प्रदेश स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर इतने बड़े आयोजन के लिए छोटे से परिसर का चयन किया गया. जबकि उन्होंने अधिकारियों को पहले ही आगाह कर दिया था. इसके बावजूद आयोजन स्थल को लेकर उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया." कार्यक्रम में कई विभागों के अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर भी रीति पाठक ने नाराजगी जताई.
सभी विभागों के अफसरों को आना चाहिए था
विधायक रीति पाठक ने कहा "इस महत्वपूर्ण आयोजन में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद होने चाहिए. लेकिन उन्हें अधिकांश अधिकारी दिखाई नहीं दिए. कृषि लोकोत्सव को केवल संगोष्ठी या औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए था. इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होने चाहिए थे और विभिन्न विभागों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए थी."
रीति पाठक ने ध्वजारोहण को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा "उनकी अपेक्षा थी कि सांसद के हाथों ध्वजारोहण कराया जाएगा. सभी इंतजार कर रहे थे लेकिन जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक इंतजाम नहीं किए गए."
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अन्य विधायकों ने भी नाखुशी जताई
सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने किसानों को पुरस्कार दिए जाने की जानकारी देते हुए कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों का बचाव किया. उन्होंने कहा "उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि कार्यक्रम का प्रोटोकॉल क्या था और ध्वजारोहण होना था या नहीं." कार्यक्रम में कुल मिलाकर करीब 150 लोगों के मौजूद रहे. इनमें किसानों की संख्या लगभग 30 से 35 थी. सभागार भरने के लिए स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी बुलाया गया.
धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने भी व्यवस्थाओं पर असंतोष जताया, जबकि सिहावल विधायक विश्वामित्र पाठक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पहुंचे. जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौम्या आनंद ने कहा "उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है. वह तथ्यों की जांच करेंगी और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."