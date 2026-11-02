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सीधी में स्थापना दिवस के कार्यक्रम में बीजेपी विधायकों के निशाने पर जिला प्रशासन के अधिकारी

सीधी में आयोजित कृषि लोकोत्सव बना अफसरों का सिरदर्द ( ETV BHARAT )

सीधी : मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर आयोजित कृषि लोकोत्सव में अव्यवस्थाएं देख बीजेपी विधायकों ने जिला प्रशासन पर साधा निशाना. सांसद भी नाखुश दिखे. बीजेपी विधायकों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि इतने बड़े अवसर पर ये कार्यक्रम छोटे से सभागार में रखा गया. इस सभागार को भरने के लिए भी स्कूली छात्र-छात्राओं को शामिल कराया गया.

विधायक रीति पाठक ने सुनाई खरी खोटी