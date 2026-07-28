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खरीफ सीजन की किस फसल को कितना पानी चाहिए? कृषि विशेषज्ञों की सलाह जानिए

खरीफ फसलों के लिए पानी का संतुलित प्रबंधन आवश्यक है. अनावश्यक ज्यादा पानी से नुकसान भी संभव.

Monsoon Kharif crops
खरीफ की फसलों के लिए पानी का संतुलित प्रबंधन आवश्यक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:45 PM IST

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सीधी : खरीफ सीजन की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है. ऐसे में केवल अच्छी बारिश ही नहीं, बल्कि खेतों में बारिश के पानी का सही प्रबंधन भी बेहतर उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सीधी जिले के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश के पानी के साथ ही अतिरिक्त पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था रखें, ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके.

पानी निकासी के लिए खेतों में नालियां बनाएं

कृषि विभाग के अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बताया "बदलते मौसम के कारण कहीं कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय तक बारिश ही नहीं हो रही. ऐसी स्थिति में किसानों को खेतों में नालियां को बनाकर ज्यादा पानी की निकासी भी करनी चाहिए. ज्यादा जलभराव होने पर मक्का, सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलों में जड़ गलन, फफूंद एवं पौधों के सड़ने की समस्या बढ़ जाती है."

गहरी जुताई, गोबर की खाद, कम्पोस्ट और फसल अवशेषों के उपयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लंबे समय तक नमी भी बनी रहती है. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंग और उड़द जैसी फसलें बेहतर विकल्प के रूप मे मानी जाती हैं, जबकि धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है.

मक्का के लिए पर्याप्त नमी चाहिए

रामपुर नैकिन के कृषि सलाहकार पवन शुक्ला ने बताया "प्रत्येक फसल की पानी की आवश्यकता अलग-अलग होती है. जैसे बाजरा और ज्वार कम पानी में भी अच्छी पैदावार देते हैं, जबकि मक्का की प्रारंभिक वृद्धि के लिए पर्याप्त नमी जरूरी होती है. सोयाबीन जलभराव बिल्कुल सहन नहीं करती, इसलिए खेतों में पानी रुकने नहीं देना चाहिए."

समय पर निराई-गुड़ाई भी आवश्यक

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जल संरक्षण, जल निकासी और संतुलित पोषक प्रबंधन अपनाकर किसान फसलों को नुकसान से बचाने के साथ ही उत्पादन और आय दोनों बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा बुवाई और सिंचाई का निर्णय भारतीय मौसम विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकृत पूर्वानुमानों के आधार पर ही लें. किसानों को सलाह दी गई है कि बारिश समाप्त होने के बाद समय पर निराई-गुड़ाई, मेढ़बंदी और आवश्यकता अनुसार ऊंची क्यारियां बनाएं.

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