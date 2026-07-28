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खरीफ सीजन की किस फसल को कितना पानी चाहिए? कृषि विशेषज्ञों की सलाह जानिए

सीधी : खरीफ सीजन की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है. ऐसे में केवल अच्छी बारिश ही नहीं, बल्कि खेतों में बारिश के पानी का सही प्रबंधन भी बेहतर उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. सीधी जिले के कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश के पानी के साथ ही अतिरिक्त पानी की निकासी की भी समुचित व्यवस्था रखें, ताकि फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सके.

पानी निकासी के लिए खेतों में नालियां बनाएं

कृषि विभाग के अधिकारी डॉ. राजेश सिंह ने बताया "बदलते मौसम के कारण कहीं कम समय में ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं लंबे समय तक बारिश ही नहीं हो रही. ऐसी स्थिति में किसानों को खेतों में नालियां को बनाकर ज्यादा पानी की निकासी भी करनी चाहिए. ज्यादा जलभराव होने पर मक्का, सोयाबीन, मूंग और उड़द जैसी फसलों में जड़ गलन, फफूंद एवं पौधों के सड़ने की समस्या बढ़ जाती है."

गहरी जुताई, गोबर की खाद, कम्पोस्ट और फसल अवशेषों के उपयोग से मिट्टी की जलधारण क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे लंबे समय तक नमी भी बनी रहती है. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मूंग और उड़द जैसी फसलें बेहतर विकल्प के रूप मे मानी जाती हैं, जबकि धान की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता है.