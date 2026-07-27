27 साल से हक के इंतजार में कारगिल योद्धा के परिजन, कागजों में सिमटा गैस एजेंसी, फ्लैट और जमीन का वादा
27 साल पहले कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे सीधी के बृजभूषण तिवारी, तिरंगे लिपटा आया था शव, सरकार ने वादों को नहीं किया पूरा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:52 AM IST
सीधी: जब-जब कारगिल युद्ध का नाम जुबां पर आता है, तब-तब हर हिन्दुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है. न केवल युद्ध बल्कि इस युद्ध में शहीद हुए हर एक जांबाज सैनिक की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं. लेकिन युद्ध के 27 साल बाद भी लकोड़ा गांव के बलिदानी स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी को वह सम्मान और हक हासिल नहीं हो सका है, जिसके वे हकदार थे. सरकार और सिस्टम की यही बेरुखी इस जाबांज सिपाही से जुड़े हर शख्स के मन में टीस बनकर चुभ रही है.
गैस एजेंसी, फ्लैट और जमीन देने का किया था वादा
बता दें, कि स्वर्गीय बृजभूषण के बलिदान हो जाने के बाद शासन की तरफ से कई घोषणाएं की गई थीं जो आज भी अधूरी हैं. बलिदानी के पुत्र ने बताया कि शासन के द्वारा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दिल्ली में फ्लैट व जिला मुख्यालय में घर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की गई थी. इनमें से आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे परिवार व्यथित है.
वो हारकर नहीं आए बल्कि तिरंगे में लिपटकर आए
जानकारी के मुताबिक, जिले के लकोड़ा गांव में जन्मे बृजभूषण तिवारी देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय सेना में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे. किंतु वे जब बलिदान हुए तब हवलदार के पद पर कार्यरत थे. बृजभूषण तिवारी की पत्नी रामकली तिवारी बताती हैं कि, ''जब कारगिल युद्ध में उनकी ड्यूटी लगी तब रात में फोन से बात होती थी. वे कहते थे कि पीठ दिखाकर नहीं लौटूंगा. पाक सेना को पछाड़कर ही लौटूंगा और अंत में वे हारकर नहीं आए बल्कि तिरंगे में लिपटकर उनका शव आया.''
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पाक सेना ने बम से उड़ा दिया था
बृजभूषण तिवारी 5 जनवरी 1979 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. नौकरी के दौरान उन्हें कई पुरस्कार भी मिले. अंत में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में मोर्चा संभालते हुए 8 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हुए. बताया गया कि, जब वे युद्ध कर रहे थे तब पाक सेना ने बम से हमला कर दिया. बम की की चपेट में आने से उनका निधन हो गया.''
पत्नी ने गरीबी में पाला बच्चों को
बलिदानी बृजभूषण तिवारी के तीन बच्चे हैं. जिस समय उनका बलिदान हुआ, उस समय बच्चों की उम्र तीन से चार साल के बीच की थी. उनके निधन के बाद पूरा परिवार बिखर गया था. आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं रहा. रामकली तिवारी ने अपने तीनों बच्चों को मजदूरी करके पाला. आज तीन में से सबसे छोटा बेटा सामाजिक न्याय विभाग में नौकरी कर रहा है. दो भाई दिल्ली और मुंबई में रहकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं.