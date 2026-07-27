ETV Bharat / state

27 साल से हक के इंतजार में कारगिल योद्धा के परिजन, कागजों में सिमटा गैस एजेंसी, फ्लैट और जमीन का वादा

सीधी: जब-जब कारगिल युद्ध का नाम जुबां पर आता है, तब-तब हर हिन्दुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है. न केवल युद्ध बल्कि इस युद्ध में शहीद हुए हर एक जांबाज सैनिक की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं. लेकिन युद्ध के 27 साल बाद भी लकोड़ा गांव के बलिदानी स्वर्गीय बृजभूषण तिवारी को वह सम्मान और हक हासिल नहीं हो सका है, जिसके वे हकदार थे. सरकार और सिस्टम की यही बेरुखी इस जाबांज सिपाही से जुड़े हर शख्स के मन में टीस बनकर चुभ रही है.

गैस एजेंसी, फ्लैट और जमीन देने का किया था वादा

बता दें, कि स्वर्गीय बृजभूषण के बलिदान हो जाने के बाद शासन की तरफ से कई घोषणाएं की गई थीं जो आज भी अधूरी हैं. बलिदानी के पुत्र ने बताया कि शासन के द्वारा पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दिल्ली में फ्लैट व जिला मुख्यालय में घर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की गई थी. इनमें से आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया, जिससे परिवार व्यथित है.

वो हारकर नहीं आए बल्कि तिरंगे में लिपटकर आए

जानकारी के मुताबिक, जिले के लकोड़ा गांव में जन्मे बृजभूषण तिवारी देश सेवा का जज्बा लेकर भारतीय सेना में सिपाही पद पर भर्ती हुए थे. किंतु वे जब बलिदान हुए तब हवलदार के पद पर कार्यरत थे. बृजभूषण तिवारी की पत्नी रामकली तिवारी बताती हैं कि, ''जब कारगिल युद्ध में उनकी ड्यूटी लगी तब रात में फोन से बात होती थी. वे कहते थे कि पीठ दिखाकर नहीं लौटूंगा. पाक सेना को पछाड़कर ही लौटूंगा और अंत में वे हारकर नहीं आए बल्कि तिरंगे में लिपटकर उनका शव आया.''