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सीधी के कैमूर पहाड़ में अचानक धंसी सड़क, अमिलिया हनुमान मार्ग बंद, पुलिस ने किया रास्ता सील

सीधी के कैमूर पहाड़ में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा. हनुमना और मऊगंज से उत्तर प्रदेश को जोड़ता है यह रास्ता. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.

AMILIYA HANUMAN ROAD CAVED
कैमूर पहाड़ मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
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सीधी: लगातार हो रही बारिश के चलते सीधी में अमिलिया-हनुमान मार्ग पर स्थित कैमूर के पहाड़ में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पहाड़ का एक हिस्सा सड़क की ओर धंसकर नीचे आ गया, जिसके बाद मार्ग पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है. हादसे का खतरा बढ़ने से पुलिस ने रास्ते को सील कर दिया है.

कैमूर पहाड़ मार्ग पर सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा

सीधी में लगातार हो रही बारिश के कारण कैमूर पहाड़ मार्ग पर करीब 4 स्थानों पर सड़क पहले से ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थी. वहीं मंगलवार की रात और बुधवार को दोपहर में सड़क का एक और बड़ा हिस्सा धंस गया. इसके बाद आवागमन के लिए महज करीब 8 फीट चौड़ा रास्ता ही बचा है. ऐसे में इस संकरे मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही बेहद खतरनाक हो गई है. सड़क के दोनों ओर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है.

KAIMUR HILL ROAD CLOSED
पुलिस ने रास्ते को किया सील (ETV Bharat)

पुलिस ने रास्ते को किया पूरी तरह से बंद

अमिलिया थाना प्रभारी राकेश बैस ने बताया, "बारिश के चलते अमिलिया-हनुमान मार्ग पर स्थित कैमूर के पहाड़ में सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह धंस गया है और इस मार्ग की स्थिति बेहद खराब है. यहां कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. इसी को देखते हुए भारी वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए पुलिस ने तत्काल रास्ते को बंद कर सील कर दिया है. यहां वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है."

'हनुमना और मऊगंज से उत्तर प्रदेश को जोड़ता है यह रास्ता'

पचोखर के रहने वाले राजाराम यादव ने बताया, "यह मार्ग इस क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. जहां अमिलिया से हनुमान होते हुए यह रास्ता हनुमना और मऊगंज के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जोड़ता है. यहां प्रतिदिन करीब 2 हजार से अधिक लोग इस मार्ग से आवागमन करते हैं. इस मार्ग बंद होने से ग्रामीणों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है."

क्षतिग्रस्त सड़क की जल्द मरम्मत की मांग

सीधी में लगातार बारिश से पहाड़ की मिट्टी कमजोर होने के कारण सड़क कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यह दायरा लगातार बढ़ रहा है. राजाराम यादव ने बताया, "सड़क की स्थिति पहले से ही इतनी खराब हो चुकी थी कि वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ रहा था.

भारी और ओवरलोड वाहनों के निकलने से सड़क के और धंसने की आशंका जताई जा रही थी और अब सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. अब प्रशासन के सामने सड़क की मरम्मत और वैकल्पिक आवागमन की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती है. लोगों ने जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है."

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