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सीधी में 40 फरियादियों को सुनने 280 अधिकारी तैनात, अधिकांश मोबाइल में व्यस्त रहे

सीधी में जन विश्वास शिविर में मोबाइल में व्यस्त अधिकारी ( ETV BHARAT )

शिविर में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे. लेकिन यहां अपनी समस्या को लेकर बहुत कम लोग पहुंचे. करीब 40 लोगों ने ही अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी. इन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए प्रशासन ने यहां विभिन्न शासकीय विभागों के 280 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी तैनात किए. फरियादियों की तुलना में 7 गुना अधिकारी-कर्मचारी शिविर में मौजूद होने से अजीब नजारा देखने को मिला.

सीधी : सीधी के जोरौंधा स्थित बायपास की मंडी परिसर में शुक्रवार दोपहर लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करना था. मकसद ये है कि इन शिविरों में लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही स्थान पर अपनी समस्याओं का समाधान मिल सके. लेकिन सीधी के जोरौंधा का ये शिविर हास्य का पात्र बन गया.

आपस में गपियाते रहे अधिकारी-कर्मचारी

शिविर में अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी अपने-अपने मोबाइल में व्यस्त रहे. स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के या तो मोबाइल में व्यस्त रहे या फिर आपस में गपियाते रहे. सवाल ये उठता है कि शिविर में समस्याएं लेकर आने वालों की संख्या इतनी कम क्यों रही. क्या शिविर को लेकर पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया. क्या प्रशासन को ये जानकरी नहीं थी कि शिविर में कितने फरियादी आने वाले हैं.

सीधी में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में गजब नजारा (ETV BHARAT)

शिविर के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं मिली

स्थानीय निवासी प्रदीप विश्वकर्मा का कहना है "आसपास के क्षेत्र में शिविर के आयोजन की पर्याप्त जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच सकी. यही वजह रही कि जिस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और शिकायतों के तत्काल निराकरण की उम्मीद थी, वहां बहुत ही कम संख्या में फरियादी पहुंचे."

शिविर के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं मिली (ETV BHARAT)

लोगों का कहना है कि यदि शिविर की जानकारी पहले से व्यापक स्तर पर दी जाती तो बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंच सकते थे. इस बारे में जब ईटीवी भारत संवाददाता ने जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.