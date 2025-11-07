सीधी में रिश्वत लेते अधीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार, अपने ही रिटायर शिक्षक से मांगे थे पैसे
सीधी में अनुसूचित छात्रावास के अधीक्षक को रीवा लोकायुक्त ने पकड़ा, 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप.
सीधी: छात्रावास के अधीक्षक द्वारा रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. ऐसा आरोप है कि अधीक्षक ने रिटायर कर्मचारियों की जीवन भर की बचत मानी जाने वाली GPF राशि के नाम पर घूस मांगी थी. जहां 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रीवा लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा है. बताया जा रहा है कि जिस शिक्षक से रिश्वत मांगी गई थी, वह इसी छात्रावास में शिक्षक के पद पर पदस्थ था. चार महीने पहले ही रिटायर हुआ है.
रिटायर शिक्षक से मांगी गई थी रिश्वत
घटना अनुसूचित जाति जूनियर बालक छात्रावास क्रमांक 2, सिहावल की है. जहां अधीक्षक अशोक पांडे द्वारा रिटायर शिक्षक वशिष्ठ मुनि द्विवेदी से उनकी GPF फाइल क्लियर करने के नाम पर ₹10,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली GPF राशि किसी भी कर्मचारी के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा और वर्षों की नौकरी की मेहनत का फल होती है. ऐसे में उसी रकम के लिए रिश्वत मांगना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से गंभीर अपराध माना जाता है.
रीवा लोकायुक्त ने दबिश देकर पकड़ा
शिकायत मिलते ही लोकायुक्त टीम ने पहले शिकायत की गोपनीय सत्यापन जांच की. मामला सही पाए जाने पर गुरुवार 6 नवंबर 2025 को दोपहर लगभग 1 बजे लोकायुक्त की 12 सदस्यीय टीम द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई. बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता निर्धारित रकम लेकर छात्रावास पहुंचे, तो उस समय अधीक्षक परिसर में कुछ पत्रकारों को अपना बयान दे रहे थे. पत्रकारों की मौजूदगी देख अधीक्षक ने पैसे लेने से बचने की कोशिश की, लेकिन लोकायुक्त टीम पहले से घेराबंदी कर चुकी थी. थोड़े समय में ही टीम ने मौके पर दबिश दी और अधीक्षक को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया.
आरोपी ने फोटो वीडियो सार्वजनिक न करने का किया निवेदन
लोकायुक्त निरीक्षक उपेंद्र द्विवेदी ने बताया, "शिकायत की पुष्टि करने के बाद ही कार्रवाई की गई. अधीक्षक अशोक पांडे को ₹10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है. आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है." आरोपी ने अपनी फोटो और वीडियो सार्वजनिक न करने का निवेदन किया, जिसके चलते टीम ने मीडिया में विजुअल जारी नहीं किए हैं. फिलहाल अधीक्षक को हिरासत में लेकर रेस्ट हाउस में पूछताछ की जा रही है.