सीधी के हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, चारों दरिंदों की सर्चिंग तेज
सीधी जिले के जमोड़ी क्षेत्र में 16 साल की लड़की को 4 युवकों ने बनाया हवस का शिकार. पीड़ित छात्रा ने पुलिस को सुनाई दास्तां.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 10:34 AM IST
सीधी : सीधी जिले में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात से पुलिस के होश उड़े. 4 युवकों ने छात्रा को हवस का शिकार बनाया. पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. पीड़िता सीधी शहर के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है. इसी दौरान एक युवक से उसकी जान-पहचान हो गई. पहले उसने छात्रा का शोषण किया. फिर अपने 3 और दोस्तों को बुलाकर बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
पहले प्रेमजाल में फंसाया फिर शुरू की दरिंदगी
पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी ने पहले किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया और उसका विश्वास जीता. इसके बाद उसने कई बार छात्रा के साथ दुष्कर्म किया. बाद में उसने अपने 3 अन्य दोस्तों को बुलाया और सबने मिलकर नाबालिग के साथ बारी-बारी से दरिंदगी की. ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा. आरोपी छात्रा को धमकाते रहे, इसलिए डर और शर्म के कारण पीड़िता चुप रही. जब इसकी जानकारी स्कूल प्रशासन के संज्ञान में आई तो परिजनों को सूचित किया गया.
आरोपियों को दबोचने पुलिस ने टीम बनाई
छात्रा के परिजनों ने बुधवार को जमोड़ी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल भादवि की धारा 376, 376(2)(n), 376(3), 506 तथा पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया. जमोड़ी थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया “गंभीर मामला सामने आया है. हमने तुरंत FIR दर्ज कर ली है. चारों आरोपियों की तलाश की जा रही है. टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है. बहुत जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.”
पीड़ित छात्रा का मेडिकल टेस्ट होगा
पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी स्थानीय क्षेत्र के ही निवासी हैं और पीड़िता से उनकी जान-पहचान स्कूल आने-जाने के दौरान हुई थी. पुलिस में शिकायत होते ही सभी आरोपी फरार हो गए. वहीं, मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण पुलिस संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है तथा उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किए जाएंगे.
इस मामले को लेकर शिवसेना के जिला अध्यक्ष बेनाम सिंह का कहना है "सीधी जिले की क़ानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है. अपराधियों में पुलिस व कानून का भय नहीं रहा. इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई है. अगर इस पर कड़ी कार्यवाई नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे."