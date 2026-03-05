ETV Bharat / state

'दिल्ली में बैठे हैं मोदी हो', सीधी में फाग गीत में किया पीएम और सांसद का जिक्र

रिपोर्ट: मनोज शुक्ला

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में इस बार होली की धूम कुछ अलग अंदाज में देखने को मिली. जहां गांव-गांव और शहर के चौक-चौराहों पर पारंपरिक फाग गीतों की गूंज सुनाई दी. वहीं, एक खास फाग गीत ने पूरे जिले में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है. सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में लोक गायकों और कार्यकर्ताओं ने ऐसा फाग गीत प्रस्तुत किया, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है.

पीएम का सॉन्ग बना चर्चा का विषय

इस गीत के बोल थे 'दिल्ली में बैठे हैं मोदी हो, अरे भारत में बैठे हैं मोदी हो और है सब खुशहाल, और सीधी मा बैठे हैं सांसद मिश्रा जी, एही से है खुशहाल, दिल्ली में बैठे हैं मोदी.'' इस फाग गीत के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद को जोड़ते हुए खुशहाली का संदेश दिया गया है. यह बताया जा रहा है कि यह फाग गीत करीब आधे घंटे तक चलता रहा और मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं. इस कार्यक्रम के बाद से ही यह गीत जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.