'दिल्ली में बैठे हैं मोदी हो', सीधी में फाग गीत में किया पीएम और सांसद का जिक्र

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के आवास पर होली बनी चर्चा का केंद्र. 'दिल्ली में बैठे हैं मोदी हो' के फाग गीत से गूंजा शहर.

SIDHI HOLI CELEBRATION
सीधी में फाग गीत में पीएम और सांसद का जिक्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 8:09 AM IST

Updated : March 5, 2026 at 8:35 AM IST

2 Min Read
रिपोर्ट: मनोज शुक्ला

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में इस बार होली की धूम कुछ अलग अंदाज में देखने को मिली. जहां गांव-गांव और शहर के चौक-चौराहों पर पारंपरिक फाग गीतों की गूंज सुनाई दी. वहीं, एक खास फाग गीत ने पूरे जिले में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को जन्म दे दिया है. सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा के आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में लोक गायकों और कार्यकर्ताओं ने ऐसा फाग गीत प्रस्तुत किया, जो अब सुर्खियों में बना हुआ है.

पीएम का सॉन्ग बना चर्चा का विषय
इस गीत के बोल थे 'दिल्ली में बैठे हैं मोदी हो, अरे भारत में बैठे हैं मोदी हो और है सब खुशहाल, और सीधी मा बैठे हैं सांसद मिश्रा जी, एही से है खुशहाल, दिल्ली में बैठे हैं मोदी.'' इस फाग गीत के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्थानीय सांसद को जोड़ते हुए खुशहाली का संदेश दिया गया है. यह बताया जा रहा है कि यह फाग गीत करीब आधे घंटे तक चलता रहा और मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाईं. इस कार्यक्रम के बाद से ही यह गीत जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सांसद राजेश मिश्रा के आवास पर होली बनी चर्चा का केंद्र (ETV Bharat)

सांसद राजेश मिश्रा ने गाया गाना
इस समारोह के दौरान सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने खुद भी पारंपरिक फाग गाया और नगाड़ा बजाकर उत्सव में रंग भर दिया. जहा होली के रंग, गुलाल और लोकधुनों के बीच कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. आयोजन में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे. सीधी जिले में आयोजन केवल एक जगह पर नहीं हुआ है बल्कि कलेक्टर बंगले के अलावा सीधी विधायक रीति पाठक के आवास पर भी होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ.

विधायक रीति पाठक अपने पति रजनीश पाठक के साथ समारोह में शामिल हुईं, जहां क्षेत्र के कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे. वही पूरे आयोजन में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होली खेली गई और आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया.

Last Updated : March 5, 2026 at 8:35 AM IST

