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नशे में टल्ली हो स्कूल आने वाले टीचर ने ब्लैकबोर्ड पर बदला कलेक्टर, डॉक्टर की सलाह पर दारू पीने की दलील

ईटीवी भारत की टीम पहुंची सरकारी स्कूल सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस विद्यालय में जब ईटीवी भारत की टीम पहुंची तो शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल स्कूल के कमरे में लेटे मिले. उनसे पूछने पर उन्होंने शराब पीने से इनकार करते हुए कहा कि, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है. जिसके बाद कुछ देर में वे लड़खड़ाते हुए ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने पहुंचे और जिला कलेक्टर विकास मिश्रा की जगह मनीष मिश्रा लिख दिया.

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले से सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मामला सामने आया है. एक शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल आने के आरोप लगे हैं. मामला सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिहुली नंबर-4 स्थित प्राथमिक विद्यालय का है. आरोप है कि, यहां पदस्थ शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल शराब के नशे में स्कूल आते हैं और परिसर में भी शराब पीते हैं. गुरुवार को गांव के निवासी गयासुद्दीन अंसारी ने शिक्षक का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

विद्यालय में मौजूद बच्चों ने बताया कि, शिक्षक अक्सर शराब पीकर स्कूल आते हैं. उनका कहना था कि कई बार वे कक्षा में ही गिर जाते हैं, कभी बच्चों के ऊपर गिर पड़ते हैं और स्कूल में ही कभी उल्टी भी कर देते हैं. बच्चों के अनुसार, इसी वजह से कई अभिभावकों ने अपने बच्चों का स्कूल आना बंद कर दिया है.

महीने में 3 दिन स्कूल, मिल रही पूरी सैलरी

डिहुली विद्यालय के अन्य शिक्षक अशोक कुमार शर्मा ने बताया है कि, ''पिछले दो सालों से वे इस स्थिति को देख रहे हैं. संबंधित शिक्षक महीने में मुश्किल से दो-तीन दिन ही स्कूल आते हैं और अधिकांश समय नशे में रहा करते हैं. जहा इस संबंध में कई बार संकुल प्राचार्य और बीआरसी कार्यालय में शिकायत तथा उपस्थिति का रिकॉर्ड भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि, उपस्थिति कम होने के बावजूद शिक्षक को पूरा वेतन मिल रहा है. उनके अनुसार, पहले स्कूल में करीब 200 बच्चे थे, जो अब घटकर 28 रह गए हैं.

बच्चों के ऊपर गिर पड़ता है टीचर (ETV Bharat)

समझाइश के बाद भी नहीं आया सुधार

क्षेत्र के संकुल प्राचार्य सुरेश प्रसाद कोल ने स्वीकार किया कि उन्होंने वीडियो देखा है. उनका कहना है कि, ''शिक्षक को कई बार समझाया गया, लेकिन सुधार नहीं हुआ. जब इस सम्बन्ध में एसीएस दिवाकर प्रसाद शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि, ''संकुल से भेजी गई उपस्थिति के आधार पर वेतन जारी होता है.'' वहीं, प्रारंभिक जानकारी में संबंधित शिक्षक के केवल चार दिन स्कूल आने की बात सामने आई है, जबकि पूरी उपस्थिति भेजी गई थी. उन्होंने मामले की जांच कराने की बात कही है.

शिक्षक बोला- बीपी के चलते डॉक्टर ने पीने की सलाह दी

वहीं, इस मामले में शिक्षक दिनेश प्रसाद कोल ने स्वीकार किया कि वे कभी-कभार शराब पीते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, ''वे बीपी के मरीज हैं और एक डॉक्टर की सलाह पर शराब का सेवन करते हैं.'' साथ ही उन्होंने यह भी माना कि वे शराब की बोतल स्कूल लेकर आते हैं. अब पूरे मामले में शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.