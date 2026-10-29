देसी नस्ल ने दिखाया दम, शाहीवाल गाय ने एक टाइम में दिया 5 लीटर दूध, मिला एक लाख पुरस्कार
सीधी के हनुमानगढ़ में गोपाल कृष्ण पुरस्कार प्रतियोगिता के परिणाम घोषित. दुग्ध उत्पादन में अनामिका पांडे की गाय ने बाजी मारी. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:45 PM IST
सीधी: हनुमानगढ़ में आयोजित गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता में शाहीवाल नस्ल की गाय ने जलवा दिखाया. इस गाय को पहला स्थान मिला है. प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ के 4 पशुपालकों ने अपनी गायों के साथ हिस्सा लिया. दुग्ध उत्पादन में अनामिका पांडे की शाहीवाल गाय ने 4 लीटर 840 मिलीलीटर दूध देकर बाजी मारी.
देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने का लक्ष्य
प्रतियोगिता में रामखेलावन विश्वकर्मा की गाय ने दूसरा और रामराज चौबे की गाय तीसरे स्थान पर रही. प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पशुपालक को एक लाख रुपए की राशि, द्वितीय स्थान पर 50 हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 25 हजार रुपए की राशि का पुरस्कार दिया जाएगा. यह प्रतियोगिता पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित की गई. प्रतियोगिता का उद्देश्य देशी नस्ल की गायों के पालने को बढ़ावा देना और पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है.
गिट क्रॉस गाय को मिला दूसरा स्थान
रामखेलावन विश्वकर्मा की गिट क्रॉस गाय ने 4 लीटर 742 मिलीलीटर दूध उत्पादन कर दूसरा स्थान हासिल किया. उन्हें 50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. रामराज चौबे की गाय ने 3 लीटर 180 मिलीलीटर दूध देकर तीसरा स्थान हासिल किया. चौबे को 25 हजार रुपए का पुरस्कार मिलेगा. प्रतियोगिता में अजय तिवारी की देशी गाय ने 2 लीटर 580 मिलीलीटर दूध दिया.
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पशुपालन के लिए सरकार की कई योजनाएं
वृंदावन योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. पशुपालन एवं डेयरी विभाग पुरस्कारों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है. वृंदावन योजना को लेकर पशुपालकों में उत्साह है. मध्य प्रदेश सरकार गाय पालन को बढ़वा देने के लिए लगातार योजनाएं लांच कर रही है. इसका असर भी देखा जा रहा है. मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर भी गाय पालकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. गौशालाओं के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है.