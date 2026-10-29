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देसी नस्ल ने दिखाया दम, शाहीवाल गाय ने एक टाइम में दिया 5 लीटर दूध, मिला एक लाख पुरस्कार

दुग्ध उत्पादन में अनामिका पांडे की गाय ने बाजी मारी ( ETV BHARAT )

सीधी: हनुमानगढ़ में आयोजित गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार प्रतियोगिता में शाहीवाल नस्ल की गाय ने जलवा दिखाया. इस गाय को पहला स्थान मिला है. प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत हनुमानगढ़ के 4 पशुपालकों ने अपनी गायों के साथ हिस्सा लिया. दुग्ध उत्पादन में अनामिका पांडे की शाहीवाल गाय ने 4 लीटर 840 मिलीलीटर दूध देकर बाजी मारी.

देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने का लक्ष्य