चंबल नदी से आया सोन रक्षक, 132 बच्चों के जनक की मौत के बाद सोन नदी में छोड़ा घड़ियाल
सीधी में सोन घड़ियाल अभ्यारण में बड़ा कदम, घड़ियाल संरक्षण अभियान के तहत छोड़ा गया घड़ियाल, चंबल नदी से लाया गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 4:49 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 5:10 PM IST
सीधी: सोन नदी का घड़ियाल संरक्षण अभियान एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. 9 साल बाद सोन घड़ियाल अभ्यारण (जोगदह) में 132 नन्हे घड़ियालों के जन्म से जिस ऐतिहासिक सफलता की गूंज सुनाई दी थी, उसके पीछे जिस नर घड़ियाल की अहम भूमिका रही, उसकी हाल ही में मौत हो चुकी है. ऐसे में संरक्षण की इस कड़ी को टूटने से बचाने के लिए वन विभाग ने फिर एक बड़ा और समयोचित कदम उठाया है.
चंबल नदी से लाया गया घड़ियाल
शुक्रवार की देर रात करीब 12 बजे, चंबल नदी से एक नए स्वस्थ और परिपक्व नर घड़ियाल को विशेष निगरानी में सोन घड़ियाल अभ्यारण लाया गया और सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ा गया. इस कदम को भविष्य की ब्रीडिंग और 132 नन्हे घड़ियालों के सुरक्षित भविष्य के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.
वर्ष 2021–22 में सोन घड़ियाल अभ्यारण में मौजूद दोनों नर घड़ियालों की मौत के बाद यहां प्रजनन पूरी तरह ठप हो गया था. मादा घड़ियाल अंडे तो दे रही थीं, लेकिन निषेचन के अभाव में बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे. इसी संकट को देखते हुए वन विभाग ने चंबल नदी से एक शक्तिशाली नर घड़ियाल को सोन नदी में स्थानांतरित किया था.
132 घड़ियाल शिशुओं का जन्म
SDO सुधीर मिश्रा ने बताया कि, ''उस नर घड़ियाल की मौजूदगी में अभ्यारण की 5 मादा घड़ियालों ने अंडे दिए, जिनसे कुल 132 घड़ियाल शिशुओं का जन्म हुआ. यह बीते नौ वर्षों में सोन अभ्यारण की सबसे बड़ी प्रजनन सफलता थी. लेकिन दुर्भाग्यवश, अब उसी नर घड़ियाल की मौत हो चुकी है, जिससे भविष्य की ब्रीडिंग को लेकर फिर चिंता खड़ी हो गई थी.''
सोन नदी में छोड़ा घड़ियाल
इसी खतरे को भांपते हुए वन विभाग ने बिना समय गंवाए चंबल नदी से एक और नर घड़ियाल लाकर सोन नदी में छोड़ा है. विशेषज्ञों का कहना है कि चंबल नदी दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक घड़ियाल आबादी का प्राकृतिक आवास है, जहां से लाए गए नर घड़ियाल आनुवंशिक रूप से मजबूत और प्रजनन के लिए अनुकूल होते हैं.