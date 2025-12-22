ETV Bharat / state

पूर्व BJP MLA केदारनाथ शुक्ल का आरोप- सीधी में 100 करोड़ का रॉयल्टी घोटाला

सीधी में 100 करोड़ का रॉयल्टी घोटाले का आरोप ( ETV BHARAT )