पूर्व BJP MLA केदारनाथ शुक्ल का आरोप- सीधी में 100 करोड़ का रॉयल्टी घोटाला
सीधी में ललितपुर-सिंगरौली परियोजना के काम के दौरान करोड़ों के गबन का गंभीर आरोप, 5 बार के बीजेपी विधायक ने उठाये गंभीर सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 1:10 PM IST
सीधी: ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना का काम बीते 5 साल से चल रहा है. फिलहाल पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. इस दौरान सीधी से 5 बार विधायक रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित केदारनाथ शुक्ला ने घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है "सीधी में हो रहे काम में मिट्टी और मुरुम जैसी खनिज सामग्री का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन रॉयल्टी जमा नहीं की गई. करीब 100 करोड़ की रॉयल्टी का गबन किया गया है."
बीजेपी नेता ने पूछा- किसके इशारे पर हुआ घोटाला
पूर्व बीजेपी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने कहा "ये रॉयल्टी का घोटाला किसने किया, कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जांच करानी चाहिए. नियमों के अनुसार किसी भी ठेकेदार को खनिज सामग्री के उपयोग से पहले अनुमति लेना और रॉयल्टी जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में वर्षों तक नियमों की खुलेआम अनदेखी होती रही." इस मामले में जब संबंधित ठेकेदार को लगा कि मामला खुल सकता है तो रॉयल्टी के नाम पर महज 30 लाख रुपये जमा किए गए."
पूर्व विधायक ने गहराई से जांच की मांग उठाई
पंडित केदारनाथ शुक्ला ने सवाल किया "100 करोड़ रुपये की रॉयल्टी का गबन आखिर किसके इशारे पर हुआ और अब तक अधिकारियों ने किसी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों और संबंधित जिम्मेदार लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं पर रोक लग सके."
खनिज विभाग को जमा नहीं की रॉयल्टी
पूर्व विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला ने सवाल उठाया "निर्माण कार्य के लिए मिट्टी और मुरुम जैसी खनिज सामग्री का मनमाने तरीके से उपयोग किया जाता रहा. जिम्मेदारों ने खनिज विभाग को देय रॉयल्टी जमा नहीं की. सारे नियम-कायदों को दरकिनार करते हुए सालों तक खनिज सामग्री का इस्तेमाल होता रहा."
आम आदमी पार्टी ने भी लगाए आरोप
वहीं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव रामचरण सोनी का कहना है "मैंने कई बार शिकायत की और ज्ञापन भी दिए. तब रेलवे को वसूली के लिए खनिज अधिकारी व कलेक्टर ने पत्र लिखा. इसके बाद भी केवल 50 से 60 लाख की राजस्व की वसूली हुई है. जबकि 100 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का गबन किया गया. क्योंकि करीब 40 किलोमीटर रेलवे लाइन का कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें ट्रकों के माध्यम से मिट्टी और मुर्मू लाई गई."