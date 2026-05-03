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गीतों में गूंजी खेती की नई क्रांति, सीधी में महिला किसान चौपाल में दिखा अद्भुत नजारा

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी में रविवार सुबह एक अनोखी पहल ने खेती और सशक्तिकरण को नई दिशा दी. आदिवासी अंचल कुसमी विकासखंड के पोड़ी ग्राम में किसान कल्याण वर्ष के तहत पहली बार महिला किसान चौपाल आयोजित किया गया. महिला किसान चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह महिलाओं की आवाज, अनुभव और आत्मविश्वास का सशक्त मंच बनकर उभरा है.

इस कार्यक्रम की सबसे खास झलक तब देखने को मिली जब महिला कृषक रितु सिंह ने स्थानीय लोकभाषा में प्राकृतिक खेती पर आधारित प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया. जहां उनके गीत में गुड़, गोबर और गौमूत्र से शून्य लागत खेती अपनाने का संदेश गूंजा, जिसने चौपाल में मौजूद हर किसान को सोचने पर मजबूर कर दिया. इस गाने की प्रस्तुति न केवल मनोरंजन थी, बल्कि खेती के बदलते स्वरूप का जीवंत संदेश भी बन गई.

गीतों में गूंजी खेती की नई क्रांति (ETV Bharat)

पुष्पवर्षा कर महिला किसानों का स्वागत

इस भव्य आयोजन में कलेक्टर विकास मिश्रा, सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने महिला किसानों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया है. यह सम्मान महिलाओं के खेती में बढ़ते योगदान को स्वीकारने का प्रतीक बना. वहीं, इस चौपाल में महिला कृषकों ने जैविक खेती, बीज संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और पारंपरिक पद्धतियों पर खुलकर संवाद किया. जहां उनके अनुभवों ने यह साबित किया कि अब महिलाएं केवल खेतों में श्रमिक नहीं, बल्कि नवाचार की अगुवाई करने वाली किसान बन रही हैं.

गीत के माध्यम से जैविक खेती का संदेश (ETV Bharat)

सीधी में महिला किसा चौपाल में दिखा अद्भुत नजारा (ETV Bharat)

सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने बताया, "कार्यक्रम में महिला किसानों से बात की गई है क्योंकि कृषि में महिलाओं की भी भागीदारी उतनी ही है जितनी पुरुषों की है. बीज के संधारण से लेकर फसल तैयार होने तक महिलाओं की भूमिका होती है. ऐसे में जब हमारे पास पारंपरिक और पुरानी पद्धति जिससे फसलों को नुकसान नहीं होता है ऐसे कीटनाशक बनाने की कला है तो हम उसे बना सकते हैं. उससे हमारे खेतों को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और पर्यावरण को भी उससे हानि नहीं होती है."