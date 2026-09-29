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सीधी की छुहिया घाटी में ओडिशा पुलिस टीम पर फायरिंग, फिल्मी स्टाइल में आरोपी को छुड़ाया

सीधी: रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा-सीधी सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब ओडिशा पुलिस की टीम पर कथित रूप से बदमाशों ने हमला कर एनडीपीएस के एक आरोपी को छुड़ा लिया. घटना सुबह 11.30 बजे की बताई जा रही है. जहां वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आसपास के थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया.

ओडिशा राज्य पुलिस आरोपी आदित्य मिश्रा को ओडिशा से रीवा न्यायालय में पेशी के लिए ले जा रही थी. वाहन में सवार पुलिसकर्मी AK-47 समेत अन्य हथियारों से लैस थे. इसके बावजूद बदमाश आरोपी को छुड़ाकर ले गए. इस दौरान आरोपियों के द्वारा 3 बार फायरिंग और बेसबॉल से हमले की बात सामने आई है.

बदमाशों ने ओडिशा पुलिस की गाड़ी को घेरा

सीधी एसपी संतोष कोरी ने बताया, "ओडिशा राज्य पुलिस एनडीपीएस मामले में गिरफ्तार आरोपी आदित्य मिश्रा को ओडिशा से रीवा जिला न्यायालय में पेशी के लिए लेकर आ रही थी. जब पुलिस की टीम छुहिया घाटी से गुजर रही थी, तभी 3 गाड़ियों में सवार बदमाशों ने कथित तौर पर पुलिस वाहन को घेर लिया. दो गाड़ी आगे की तरफ से और एक गाड़ी पीछे की तरफ से. इसके बाद बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर 3 बार फायरिंग की और बेसबॉल बैट से हमला भी किया. इसके बाद आरोपी आदित्य मिश्रा को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर अपने साथ ले गए. यह घटना सुबह 11:30 की है."

बदमाशों ने ओडिशा पुलिस की गाड़ी को घेरा, आरोपी को लेकर भागे (ETV Bharat)

'AK-47 और अन्य हथियारों से लैस थी ओडिशा पुलिस'

एसपी संतोष कोरी ने बताया, "ओडिशा पुलिस के अनुसार उसमें से कुछ बदमाश उतरे और डंडे से पुलिस वाहन के कांच तोड़ दिए. और आरोपी को छुड़ाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से भाग गए. इस दौरान बदमाशों ने 2 से 3 राउंड गोली भी चलाई. ओडिशा के सभी पुलिस अधिकारी 8 की संख्या में थे और उनके पास AK-47 और अन्य हथियार थे. इसके बावजूद बदमाश आरोपी को लेकर मौके से फरार होने में सफल हो गए. इस पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं."

मौके पर पहुंचे एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी

इस मामले की जानकारी मिलते ही सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी और कई थानों के प्रभारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इस घटना में फायरिंग और मारपीट की बात सामने आने के बावजूद फिलहाल किसी पुलिसकर्मी के घायल होने की जानकारी नहीं है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि वारदात के बाद बदमाशों की गाड़ियां मैहर जिले की ओर रवाना हुई हैं. वहीं अब पुलिस आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की तलाश और संदिग्धों की पहचान में जुटी हुई है. घटना के बाद छुहिया घाटी और आसपास के इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.