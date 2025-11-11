ETV Bharat / state

बंद कमरे में अचानक भड़की आग, 3 मासूम झुलसे, सीधी जिला अस्पताल रेफर

सीधी के एक घर में आग लगने से 3 मासूम झुलसे. दरवाजा तोड़कर निकाला गया बाहर. सीधी जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज.

SIDHI FIRE 3 SIBLINGS BURN
सीधी के एक घर में आग लगने से 3 मासूम झुलसे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़वाही में सोमवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 3 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए. तीनों बच्चों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीधी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है.

खेलते-खेलते बच्चों ने बंद कर लिया दरवाजा

परिजन से मिली जानकारी के मुताबिक, इंद्रबहादुर सिंह के बेटे प्रमोद सिंह (9 साल), विनोद सिंह (5) और बेटी कामिनी (3) अपनी दादी के साथ घर में खेल रहे थे. इसी दौरान खेल-खेल में उन्होंने मकान के एक कमरे को अंदर से बंद कर लिया. कुछ देर बाद उस कमरे से धुंआ उठता दिखाई दिया और बच्चों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी.

खेलते-खेलते बच्चों ने बंद कर लिया दरवाजा (ETV Bharat)

घर में मौजूद दादी ने चीख पुकार सुनी, तो भागते हुए कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज अंदर से बंद था. उनसे हल्ला मचाकर पड़ोसियों को बुलाया. जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़कर तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों झुलस गए थे.

सीधी जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार

परिजन मासूमों को लेकर तुरंत कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में सीधी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. शाम करीब 4 बजे उन्हें सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है. कुसमी बीएमओ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि "तीनों बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई है और जिला अस्पताल सीधी के लिए रेफर कर दिया गया है. जिनमें से बड़े बच्चे की हालत गंभीर है."

TAGGED:

SIDHI FIRE 3 SIBLINGS BURN
SIDHI FIRE BREAKS OUT HOUSE
SIDHI NEWS
SIDHI FIRE NEWS
SIDHI FIRE 3 CHILD BURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दूषित पानी पीने से गर्भवती महिला और 1 बच्चे की मौत, बीएमसी में 7 लोग भर्ती

सचिव-सहायक सचिव की क्या औकात, हटा देंगे उसे: सरपंच सम्मेलन में बोले मोहन यादव

ग्वालियर में मामूली बहस के दौरान सरेराह जीप सवार बदमाशों ने ऑटो चालक को मारी गोली

ओशो हिल्स से पीएम मोदी को भेजा जाएगा पत्र, ओशो के नाम पर डाक टिकट की मांग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.