बंद कमरे में अचानक भड़की आग, 3 मासूम झुलसे, सीधी जिला अस्पताल रेफर
सीधी के एक घर में आग लगने से 3 मासूम झुलसे. दरवाजा तोड़कर निकाला गया बाहर. सीधी जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 6:54 PM IST
सीधी: कुसमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बड़वाही में सोमवार की शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. घर के एक कमरे में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 3 मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए. तीनों बच्चों को कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीधी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है.
खेलते-खेलते बच्चों ने बंद कर लिया दरवाजा
परिजन से मिली जानकारी के मुताबिक, इंद्रबहादुर सिंह के बेटे प्रमोद सिंह (9 साल), विनोद सिंह (5) और बेटी कामिनी (3) अपनी दादी के साथ घर में खेल रहे थे. इसी दौरान खेल-खेल में उन्होंने मकान के एक कमरे को अंदर से बंद कर लिया. कुछ देर बाद उस कमरे से धुंआ उठता दिखाई दिया और बच्चों के चीखने-चिल्लाने की आवाजें आने लगी.
घर में मौजूद दादी ने चीख पुकार सुनी, तो भागते हुए कमरे के पास पहुंची और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज अंदर से बंद था. उनसे हल्ला मचाकर पड़ोसियों को बुलाया. जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़कर तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक तीनों झुलस गए थे.
- फ्रिज का दरवाजा खोलते ही धमाका, फट गया किशोर का मुंह, 108 जगह से क्रैक हो गई चेहरे की हड्डियां
- पीथमपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 2 कर्मचारी जिंदा जले, कंकाल मिलने से सनसनी
सीधी जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार
परिजन मासूमों को लेकर तुरंत कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में सीधी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. शाम करीब 4 बजे उन्हें सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की निगरानी में उपचार चल रहा है. कुसमी बीएमओ डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि "तीनों बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा दे दी गई है और जिला अस्पताल सीधी के लिए रेफर कर दिया गया है. जिनमें से बड़े बच्चे की हालत गंभीर है."