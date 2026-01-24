न तार न कैमरा, साड़ियों के जाल से हो रही खेत की रखवाली, देसी जुगाड़ से मवेशी-कीटों पर लगाम
सीधी में देसी जुगाड़ से आवारा मवेशी और माहू कीट पर लगाम, साड़ियों के सहारे हो रही खेतों की रखवाली, किसानों की पैदावार में बढ़ोतरी.
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी के ग्रामीण इलाकों में किसानों ने फसलों की सुरक्षा के लिए एक अनोखा और पूरी तरह देसी जुगाड़ अपनाया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. रामपुर नैकिन, चुरहट, बहरी सहित जिले के कई क्षेत्रों में किसान खेतों के किनारे बाड़ी लगाकर उसके ऊपर पुरानी साड़ियों का जाल बिछा रहे हैं. इस सरल उपाय से न केवल आवारा मवेशियों की समस्या से राहत मिली है, बल्कि छोटे-छोटे कीट पतंगों से भी फसलों को बचाया जा रहा है.
बाड़ी के ऊपर बांधी साड़ी, नहीं घुसते मवेशी
किसानों का कहना है कि, जब बाड़ी के ऊपर साड़ी लगाई जाती है, तो आवारा पशुओं को खेत के अंदर की फसल साफ दिखाई नहीं देती. नतीजतन, मवेशी खेतों में घुसने से बचते हैं और फसलों को नुकसान कम होता है. यह तरीका खास तौर पर उन इलाकों में कारगर साबित हो रहा है, जहां आवारा पशुओं की संख्या ज्यादा है और रात के समय फसलों की रखवाली करना किसानों के लिए मुश्किल हो जाता है.
किसान ज्ञानेंद्र तिवारी बताते हैं कि, ''पीले फूल व सरसों जैसी फसलों में माहू नाम का कीड़ा बड़ी समस्या बन जाता है. यह कीट पीले फूलों को खा जाता है, जिससे फूल नष्ट हो जाते हैं और फल नहीं लग पाते. इससे उपज पर सीधा असर पड़ता है. इतना ही नहीं, माहू उड़कर राहगीरों की आंखों में चला जाता है, जिससे तेज जलन और खुजली होती है और कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो जाते हैं. साड़ी की बाड़ी लगाने से माहू का प्रकोप काफी हद तक कम हो गया है.''
कीट फैलने से रोकता है साड़ी का जाल
कृषि विभाग के अधिकारी केके पांडे का कहना है कि, ''साड़ी की बाड़ी एक प्रभावी और कम लागत वाला उपाय है. माहू जैसे कीट बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा दूरी तक उड़ नहीं पाते. साड़ी का जाल उनके फैलाव को रोक देता है, जिससे पास के दूसरे खेत भी सुरक्षित रहते हैं. इससे फसल के साथ-साथ इंसानों को भी लाभ मिल रहा है.''
