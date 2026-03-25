ETV Bharat / state

सीधी में एक साथ 10 गौवंशों की दर्दनाक मौत, 40 मवेशियों को बाड़े से मुक्त कराया गया

सीधी के एक बाड़े में एक साथ 10 गायों की मौत से हड़कंप, गौरक्षा दल ने बाड़े में बंद करीब 40 गौवंशों को कराया मुक्त.

SIDHI GAUSHALA COWS DEATH
सीधी में एक साथ 10 गौवंशों की दर्दनाक मौत (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी से एक बेहद संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां अस्थायी बाड़े में बंद 10 गायों की भूख और प्यास के कारण दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. घटना की सूचना मिलते ही गौरक्षा दल ने बाड़े में बंद करीब 40 गौवंशों को मुक्त कराया.

भूख-प्यास के कारण 10 गायों की मौत

पूरा मामला ग्राम पंचायत पनवार सेंगरान का है. यहां मौजूद बाड़े में करीब 50 आवारा मवेशियों को कैद कर रखा गया था. आरोप है कि भूख-प्यास के कारण करीब 10 मवेशियों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और गौरक्षा दल के केशव मिश्रा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे. जहां उन्होंने बाड़े में बंद करीब 40 गौवंशों को मुक्त कराया और मृत 10 गायों के शवों को विधिवत मिट्टी में दफन करवाया.

भूख-पयास के कारण 10 गायों की मौत (ETV Bharat)

शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ने 40 मवेशियों को कराया मुक्त

इस मामले पर शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने बताया, "ग्राम पंचायत द्वारा बनाए गए अस्थायी बाड़े में आवारा मवेशियों को कैद कर रखा गया था, लेकिन उनके खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी. जिससे 10 गौवंश की मौत हो गई. घटना की सूचना मिली तो जब हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे तो स्थिति को देखकर दंग रह गए. यह सीधी लापरवाही का मामला है."

संबंधित अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप

वहीं, स्थानीय ग्रामीण राधेश्याम कोल ने आरोप लगाते हुए कहा, "मवेशी पिछले 15 दिनों से बाड़े में बंद थे और खुले आसमान के नीचे तेज धूप में तड़प रहे थे. बाड़े की अव्यवस्था को लेकर कई बार पंचायत सचिव और जिम्मेदार लोगों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया. जिसके चलते ये मौतें हुईं है." दूसरी ओर ग्राम पंचायत सचिव इंदु सिंह ने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जताते हुए इसे झूठा करार दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है.

मामले की जांच का आश्वासन

इस घटना को लेकर जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, "मुझे पहले से इस मामले की कोई जानकारी नहीं थी. अब इस मामले में सचिव को नोटिस जारी किया जाएगा और तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजकर जांच और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी."

TAGGED:

10 COWS DEATH CONTROVERSY
SIDHI GAUSHALA COWS DEATH
SIDHI NEWS
COWS DIED MYSTERIOUSLY
SIDHI COW SHELTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.