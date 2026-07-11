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स्कूल का रास्ता बंद, टीचर्स ने सड़क पर लगा दी क्लास, शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

सीधी में बीच सड़क पर क्लास लगाने वाले दो शिक्षकों को नोटिस, वीडियो के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई, 13 जुलाई को होंगे तलब.

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टीचर्स ने सड़क पर लगा दी क्लास (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 9:56 AM IST

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Updated : July 11, 2026 at 10:05 AM IST

3 Min Read
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सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के मझौली जनपद शिक्षा केंद्र अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बंजारी में विद्यालय तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध होने पर सड़क पर कक्षा संचालित करने का मामला अब संगीन हो गया है. बीते शुक्रवार को शिक्षकों द्वारा छात्रों को सड़क पर बैठाकर पढ़ाई कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने और समाचार प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग ने देर रात कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है.

सड़क पर स्कूल लगाने वाले टीचर्स को नोटिस
शुक्रवार की रात करीब 12 बजे जारी आदेश में जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र सीधी ने प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेश कुमार द्विवेदी तथा माध्यमिक शिक्षक रामदत्त पनिका को कारण बताओ सूचना पत्र जारी भी किया है. उस नोटिस में यह कहा गया है कि विद्यालय तक पहुंच मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में संबंधित शिक्षकों ने विभागीय अथवा प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना बरसात के मौसम में विद्यार्थियों को खुले एवं असुरक्षित स्थान पर बैठाकर कक्षा संचालित की है.

शिक्षा विभाग ने इसे विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत गंभीर लापरवाही माना है. जहा दोनों शिक्षकों को 13 जुलाई 2026 को शाम 5:30 बजे कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

भूमि स्वामियों ने बंद किया स्कूल का रास्ता
शुक्रवार को विद्यालय तक पहुंचने वाले दोनों रास्ते भूमि स्वामियों के द्वारा बंद किए जाने के विरोध में शिक्षकों ने बच्चों को सड़क पर बैठाकर कक्षाएं संचालित की थीं. जहा शिक्षकों का यह कहना था कि बरसात के दौरान हर वर्ष यही स्थिति बनती है और विद्यालय तक पहुंचने का कोई स्थायी मार्ग नहीं है. वही कई बार अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में सड़क पर कक्षा लगाकर विरोध दर्ज कराया गया.

अहम बात यह रही कि जिस समय बच्चे सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय सीधी जिले के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल मझौली और चमराडोल क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रमों में शामिल भी थे. जहां यह मामला सामने आने के बाद अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि विद्यालय तक स्थायी पहुंच मार्ग की मूल समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है. वही, ऐसे में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कार्रवाई केवल शिक्षकों पर होगी या वर्षों से लंबित सड़क निर्माण की समस्या का भी स्थायी समाधान किया जाएगा.

प्रधानाध्यापक ने की सड़क की मांग
प्रधानाध्यापक रामदत्त पनिका ने बताया कि, ''विद्यालय आने के लिए दो रास्ते थे लेकिन दोनों को भूमि स्वामियों के द्वारा बंद कर दिया गया है. जिस कारण सड़क में ही कक्षाएं लगाकर बच्चों को पठन-पाठन कराया गया है और विरोध प्रकट किया गया है. विद्यालय के लिए स्थाई सड़क अनिवार्य है.'' बीआरसीसी अयोध्या प्रसाद पटेल ने बताया कि, ''अभी मैं कार्यक्रम में हूं, अगर ऐसी बात है तो समस्या के समाधान के लिए विभागीय स्तर से प्रयास किया जाएगा.''

Last Updated : July 11, 2026 at 10:05 AM IST

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