ETV Bharat / state

सीधी जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, अस्पताल पहुंचने से 8 घंटे पहले मौत के दावे से कटघरे में पुलिस

सीधी: पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद कैदी की सीधी जिला जेल में संदिग्ध मौत हो गई. साल 2023 से रजनीश दुबे पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल में बंद था. शुक्रवार को अचानक उसकी मौत हो गई. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने ला सकती है.

जेल प्रशासन का कहना है कि कैदी की तबीयत पहले से खराब थी और उसका इलाज जेल के डॉक्टर द्वारा किया जा रहा था. जेल अधीक्षक रविशंकर सिंह ने बताया "शुक्रवार दोपहर में मरीज की तबीयत बिगड़ी थी, जिसका इलाज किया जा रहा था. रात करीब 9 बजे हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल सीधी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया."

पॉक्सो एक्ट में बंद कैदी रजनीश दुबे की मौत (ETV Bharat)

डॉक्टर ने कहा 'अस्पताल पहुंचने से 8 घंटे पहेल हुई थी मौत'

इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. एस.बी. खरे ने खुलासा किया कि कैदी की मौत अस्पताल पहुंचने से करीब 8 घंटे पहले ही हो चुकी थी. उनके बयान ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया है. जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उसे समय पर अस्पताल नहीं लाया गया? यदि डॉक्टर के कहे अनुसार कैदी की मौत 8 घंटे पहले हुई थी, तो जेल प्रशासन इतनी लेट उसे लेकर अस्पताल क्यों पहुंचा?

पिछले कुछ सालों में पुलिस हिरासत में मौते के आंकड़े (ETV Bharat)

पिछले कुछ सालों में पुलिस हिरासत में मौते के आंकड़े (ETV Bharat)

जेल और पुलिस कस्टडी में मौत के मामले बढ़े

पिछले सोमवार यानी 20 अप्रैल को केंद्रीय जेल जबलपुर में एक विचाराधीन बंदी की संदिग्ध मौत हो गई थी. मृतक बंदी की पहचान गुड्डू उर्फ राजा पिता गुलाब विश्वकर्मा के रूप में हुई है. बंटी संजीवनी नगर थाना क्षेत्र की साई कॉलोनी का निवासी था. 20 अप्रैल को ही भोपाल संट्रेल जेल में भी गौशाला के पास गुडडू आदिवासी का शव मिला था. वह 2017 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. वहीं, 16 अप्रैल को रतलाम के नामली थाना में लॉकअप में बंद एक शख्स ने आत्महत्या कर ली थी. उसे अपनी 16 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म के आरोप में थाना लाया गया था.

इसके साथ ही 9 अप्रैल को भी रीवा केंद्रीय जेल में हेड कांस्टेबल का शव मिला था. मृतक की जेब से एक पत्र भी मिला था, जिसमें कुछ राज छुपे होने की बात कही जा रही थी. वहीं, परिजनों का कहना था कि हेड कांस्टेबल रामानंद पटेल पन्ना जिले के देवेंद्र नगर स्थित वेंदिया गांव के निवासी थे. वह जेल कॉलोनी में रहते थे. वह 20 वर्षों से रीवा मे अपनी सेवाएं दे रहे थे.