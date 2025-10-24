ETV Bharat / state

सीधी में फटी पाइप से ऑक्सीजन सप्लाई, शिवसेना कार्यकर्ता की मौत, गलत इंजक्शन का आरोप

जहां डॉक्टर और नर्सों ने मिलकर मरीज अजय साकेत को देखा फिर 4 इंजेक्शन लगाए. इंजेक्शन लगने के कुछ मिनट बाद ही अजय को होंठ और मुंह सूखने लगे. जिसके बाद उसे दूसरी मंजिल में ले जाकर ऑक्सीजन लगाई गई. दीपक साकेत का आरोप है कि जो ऑक्सीजन पाइप मेरे भाई को लगाई गई थी, उसकी पाइप फटी हुई थी. जिससे गैस बाहर निकल रही थी. यही वजह है, जिससे मेरे भाई की जान चली गई. उन्होंने कहा कि उसे सिर्फ बुखार था, लेकिन इलाज की जगह उसे मौत दे दी गई."

युवक सीधी के मुठिगमा गांव का निवासी है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है. युवक अजय साकेत शिवसेना पार्टी का सक्रिया कार्यकर्ता बताया जा रहा है. अजय साकेत को तीन दिनों से बुखार था. जिसका इलाज कराने वह खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचा था. मृतक के भाई दीपक साकेत ने बताया "मेरे भाई को तीन दिन से बुखार आ रहा था. गुरुवार को वह उठा, खाना खाया और खुद बाइक चलाकर इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचा.

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते एक युवक को जान गंवानी पड़ी. बताया जा रहा है कि अस्पताल में भर्ती मरीज को फटी ऑक्सीजन पाइप से आक्सीजन दी जा रही थी. ये भी आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते युवक की मौत हो गई.

अजय की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए. साथ ही मोर्चरी रूम के सामने शव रखकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. पूरे घटनाक्रम के दौरान परिजनों का दर्द गुस्से में तब्दील हो गया. मौके पर बड़ी संख्या में शिवसेना कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे.

शिवसेना कार्यकर्ताओं और परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए. विवेक पांडे ने कहा कि "गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए जिला अस्पताल में कोई इलाज नहीं है. यहां केवल भ्रष्टाचार फैला हुआ है. अजय अपने पैरों पर चलकर अस्पताल आया था, लेकिन उल्टी की शिकायत पर उसे पेरासिटामोल के साथ 4 इंजेक्शन दे दिए गए. गलत व इंजेक्शन का ओवरडोज देने के बाद उसे अंदर से घबराहट महसूस हुई. तब डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन लगाया, लेकिन उसकी भी पाइप फटी हुई थी. ऑक्सीजन बाहर निकल रही थी.

यह मौत अस्पताल प्रबंधन की सीधी लापरवाही का नतीजा है. हमने परिजनों के साथ आंदोलन किया है और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो शिवसेना उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी."

दो दिन पहले पिता बना था अजय, CMHO का सधा बयान

बताते चलें मृतक अजय की पत्नी ने दो दिन पहले ही बंजारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था. घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन कुछ ही घंटों में मातम छा गया. दो छोटे बच्चों का पिता अजय अब इस दुनिया में नहीं है. वहीं, जब इस पूरे मामले पर सीएमएचओ डॉ. बबीता खरे से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि "जांच की जा रही है." इसके आगे कुछ भी कहने से इंकार कर दिया. सीएमएचओ ने न तो डॉक्टर अमित सिंह की मौजूदगी पर कुछ कहा और न ही ऑक्सीजन पाइप की खराबी पर कोई बयान दिया.