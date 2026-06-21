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मोर बप्पा रे...इनका अबे तक रिक्शा नहीं मिला, यह कहते हुए विधायक रीति पाठक ने पीटा माथा

सीधी में ट्राई साइकिल के लिए विधायक के पैरों में गिर गिड़गिड़ाई दिव्यांग आदिवासी महिला, बोली अधिकारियों के लंबे समय से लगा रहे चक्कर.

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ट्राई साइकिल के लिए विधायक के पैरों में गिर गिड़गिड़ाई दिव्यांग आदिवासी महिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
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सीधी: दोनों पैरों से दिव्यांग एक आदिवासी महिला ने ट्राई साइकिल के लिए विधायक के पैर पकड़ लिए. विधायक ने कहा कि मेरे पैर छोड़ो मैं गिर जाऊंगी लेकिन उसने पैर नहीं छोड़े, इसके बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी ने महिला से उनके पैर छुड़वाए. इसके बाद विधायक ने अपना माथा पीटा और वहां मौजूद एक भाजपा कार्यकर्ता को उसका नाम नोट करने और आधार कार्ड लेने की बात कही. इस दौरान वहां मौजूद एसडीएम इस पूरी बात से अनजान दिखे.

ट्राई साइकिल के लिए विधायक के पकड़े पैर

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में शनिवार को विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य शिविर के समापन के दौरान एक ऐसा भावुक दृश्य सामने आया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जैसे ही सीधी विधायक रीति पाठक बाहर निकलने लगीं, तभी ग्राम बम्हनी निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग आदिवासी महिला छोटी रावत विधायक के पैरों में गिरकर ट्राई साइकिल के लिए गिड़गिड़ाने लगी. उसने विधायक को अपनी पीड़ा सुनाई.

महिला की समस्या सुनकर विधायक रीति पाठक ने पीटा अपना माथा (ETV Bharat)

विधायक हुईं आश्चर्यचकित, पीट लिया अपना माथा

कार्यक्रम से बाहर निकलते ही आदिवासी दिव्यांग महिला ने ट्राई साइकिल की मांग को लेकर विधायक के पैर पकड़ लिए. महिला की व्यथा सुनकर विधायक रीति पाठक आश्चर्यचकित रह गईं. उन्होंने अपना माथा पीटते हुए कहा, "मोर बप्पा रे, अभी तक इनका रिक्शा नहीं मिला."

इसके बाद विधायक ने एसडीएम राकेश शुक्ला की ओर देखा लेकिन विधायक की प्रतिक्रिया के बावजूद एसडीएम राकेश शुक्ला की ओर से कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद विधायक ने अपने साथ मौजूद भाजपा कार्यकर्ता को महिला का नाम और पता नोट करने के निर्देश दिए, ताकि उसकी समस्या का समाधान कराया जा सके.

इस दौरान विधायक ने महिला से कहा, "छोड़ो मेरा पैर, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी." इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने महिला के हाथों से विधायक का पैर छुड़ाया.

DISABLED WOMAN MLA FEET
ट्राई साइकिल के लिए दिव्यांग ने पकड़े महिला के पैर (ETV Bharat)

ट्राई साइकिल के लिए महिला लंबे समय से लगा रही चक्कर

दिव्यांग आदिवासी महिला छोटी रावत ने विधायक रीति पाठक को बताया, "वह लंबे समय से ट्राई साइकिल की मांग कर रही हैं. उसके कई बार आवेदन देने और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद आज तक उसे ट्राई साइकिल नहीं मिल सकी." महिला का यह भी आरोप है कि "उन्होंने गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला सहित संबंधित अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, टाई साइकिल नहीं."

'भाजपा शासन में दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान नहीं'

एनएसयूआई के प्रदेश सचिव विक्रांत सिंह ने आरोप लगाया, "भाजपा के शासन काल में जरुरतमंद और दिव्यांग लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो रहा है और यह घटना उसी का उदाहरण है. इस कार्यक्रम में विधायक के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू राम सिंह, गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन सभी ने चुप्पी साध रखी थी. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि मौके पर मौजूद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई त्वरित प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई."

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