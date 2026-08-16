सीधी में CRPF जवान ने किया 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म, एक साल बाद होने वाला था रिटायर
सीधी में CRPF जवान पर लगा 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश, पहुंचा जेल. मनोज शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 16, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 8:45 PM IST
सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी के मझौली थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में तैनात जवान पर 4 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का बेहद गंभीर आरोप लगा है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है और उसे न्यायालय के सामने आज रविवार को पेश कर जेल भेज दिया गया है.
घर से बाहर निकली थी बच्ची
थाना प्रभारी विशाल शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने शनिवार यानि 15 अगस्त 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. जहां उसने आरोप लगाया कि यह घटना 14 अगस्त 2026 को हुई थी. जहां शिकायत में यह बताया गया कि 3 वर्ष 11 माह की बच्ची ने अपनी मां को रोते हुए पूरी घटना बताई. मां ने बताया कि बेटी रात में घर से बाहर निकली थी, जब वह काफी देर तक नहीं आई, तो उसकी तलाश की.
4 साल की बच्ची के साथ जवान ने किया दुष्कर्म
बाद में वह जब आई तो, रो रही थी और उसके निजी अंगों से खून बह रहा था. बच्ची ने रोते हुए बताया कि पड़ोस के रहने वाले अंकल ने मेरा मुंह दबाया और फिर गलत काम किया. इसके बाद मैंने तुरंत परिवार को घटना की जानकारी दी और दूसरे दिन शनिवार को आकर थाने में शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी शर्मा ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच-पड़ताल की गई. मामला एफआईआर क्रमांक 567/26 के तहत पॉक्सो एक्ट व संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया है.
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आरोपी को भेजा गया जेल
सुसंगत साक्ष्यों व विवेचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. जहां अदालत ने सुनवाई के बाद उस आरोपी को जिला जेल सीधी भेजने का आदेश दिया." बताया जा रहा है कि आरोपी की उम्र करीब 59 साल है. वह अगले साल रिटायर होने वाला था. इससे पहले भी आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगा है.