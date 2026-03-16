पटवारी का 25 हजार से नहीं भरा मन, रिश्वत की अगली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा
राजस्व संबंधी 3 काम कराने के बदले पटवारी ने मांगी 50 हजार की रिश्वत. लोकायुक्त ने सुबह जागते ही रंगे हाथ पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:56 PM IST
रिपोर्ट : मनोज कुमार शुक्ला
सीधी : सीधी के हल्का मिर्चीवार में तैनात पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. लोकायुक्त टीम ने सोमवार सुबह पटवारी को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. मिर्चीवार निवासी मुनेश्वर प्रसाद सोनी से पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा वारिसाना सहित 3 अलग-अलग राजस्व मामलों में कुल 50 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही थी.
25 हजार रुपये पहले ले चुका पटवारी
एक मामला पूरा करने के एवज में पटवारी पहले ही 25 हजार ले चुका था, जबकि बाकी दो मामलों को निपटाने के लिए लगातार पैसों की मांग की जा रही थी. मुनेश्वर प्रसाद सोनी ने बताया "पटवारी द्वारा लगातार रिश्वत मांगे जाने से परेशान होकर उसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने गोपनीय जांच की. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई."
लोकायुक्त ने पटवारी को आवास पर ही दबोचा
लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. योजना के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8 बजे सीधी के जिला अस्पताल के पास स्थित पटवारी के आवास पर शिकायतकर्ता को ₹5000 देने के लिए भेजा गया. जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम ली, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद पटवारी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई.
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शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त की रेड
लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने बताया "शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."