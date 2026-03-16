ETV Bharat / state

पटवारी का 25 हजार से नहीं भरा मन, रिश्वत की अगली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा

राजस्व संबंधी 3 काम कराने के बदले पटवारी ने मांगी 50 हजार की रिश्वत. लोकायुक्त ने सुबह जागते ही रंगे हाथ पकड़ा.

Sidhi lokayukt arrest patwari
सीधी में पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : मनोज कुमार शुक्ला

सीधी : सीधी के हल्का मिर्चीवार में तैनात पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. लोकायुक्त टीम ने सोमवार सुबह पटवारी को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़ा. मिर्चीवार निवासी मुनेश्वर प्रसाद सोनी से पटवारी मुनेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा वारिसाना सहित 3 अलग-अलग राजस्व मामलों में कुल 50 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही थी.

Sidhi lokayukt arrest patwari
रिश्वत की अगली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने दबोचा (ETV BHARAT)

25 हजार रुपये पहले ले चुका पटवारी

एक मामला पूरा करने के एवज में पटवारी पहले ही 25 हजार ले चुका था, जबकि बाकी दो मामलों को निपटाने के लिए लगातार पैसों की मांग की जा रही थी. मुनेश्वर प्रसाद सोनी ने बताया "पटवारी द्वारा लगातार रिश्वत मांगे जाने से परेशान होकर उसने लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने गोपनीय जांच की. जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद कार्रवाई की योजना बनाई गई."

लोकायुक्त ने पटवारी को आवास पर ही दबोचा

लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया. योजना के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8 बजे सीधी के जिला अस्पताल के पास स्थित पटवारी के आवास पर शिकायतकर्ता को ₹5000 देने के लिए भेजा गया. जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम ली, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के बाद पटवारी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई.

शिकायत की पुष्टि होने पर लोकायुक्त की रेड

लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार ने बताया "शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की गई. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी."

TAGGED:

SIDHI LOKAYUKT ARREST PATWARI
PATWARI ARREST CORRUPTION
SIDHI NEWS
COMPLAINT LOKAYUKT BRIBE
SIDHI LOKAYUKT RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.