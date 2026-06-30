ETV Bharat / state

वकील बाबू बने बुलेट राजा! सीधी कलेक्ट्रेट में बाइक ले पहुंचे SDM कैबिन घुसने की जिद

अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा का आरोप है "उनके पक्षकार मदन पटेल का प्रकरण कई महीनों से लंबित है. कई बार एसडीएम कार्यालय में पदस्थ लिपिक राजीव साहू से संपर्क किया, लेकिन न तो काम किया गया और न ही उचित जवाब मिला. काम के बदले रिश्वत की मांग की जा रही थी. विरोध के दौरान वह हाथ जोड़कर अधिकारियों से अपने पक्षकार का काम कराने की गुहार लगाते रहे."

सीधी : जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार शाम करीब 5 बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा अपनी बुलेट बाइक लेकर सीधे एसडीएम कार्यालय में घुस गए. उन्होंने एसडीएम कोर्ट के ठीक बाहर बाइक खड़ी की, और इसे कार्यालय के अंदर ले जाने का प्रयास किया. आधे घंटे तक चले हंगामे से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी मच गई. कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ता को हिरासत में लेकर थाने ले गई.

एसडीएम प्रिया पाठक ने बताया "सुरक्षा गार्डों ने वाहन रोकने का प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ता नहीं रुके और सीधे कार्यालय तक पहुंच गए. विरोध का ये तरीका कानून के विरुद्ध है. इसलिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है तथा उन्हें एसडीएम कार्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया गया है."

जिला अधिवक्ता संघ ने लगाए आरोप

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने कहा "यदि अधिवक्ता ने कानून का उल्लंघन किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अधिवक्ता संघ भी उन्हें समझाने एवं सुधारने का प्रयास करेगा. कलेक्ट्रेट में वर्षों से बाबूराज हावी है. कई बाबू लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं और आम लोगों तथा अधिवक्ताओं को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है. यदि अधिवक्ता पर कार्रवाई होती है तो उन कर्मचारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिनकी कार्यशैली से लोगों में रोष है."

कलेक्ट्रेट परिसर की सिक्योरिटी पर सवाल

इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है. जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार बिना हेलमेट किसी भी व्यक्ति को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. इसके बावजूद एक व्यक्ति तेज रफ्तार से बुलेट चलाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पार कर एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गया. इससे प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्डों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. कोतवाली थाना के एसआई विवेक द्विवेदी ने बताया "एसडीएम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ता को थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की."