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"मैं अधिकारी नहीं, आपका नौकर हूं" सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा का अंदाज देख ग्रामीण गदगद

सीधी कलेक्टर बोले- मैं अधिकारी नहीं, आपका नौकर हूं ( ETV BHARAT )